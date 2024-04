Властите в Киев разследват украински министър за корупция

У краинската антикорупционна служба разследва министъра на аграрната политика и прехраната Микола Солски за корупция за незаконно придобиване на държавна земя на стойност около 7 милиона долара, съобщават украински медии, предаде Ройтерс.

Министърът и неговото ведомство отказаха на Ройтерс коментар по случая. Солски е назначен на поста през март 2022 г.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) повдигна обвинения срещу участници в корупционна схема, ръководена от действащ министър, в резултат на която длъжностното лице е присвоило държавна земя с обща площ 2493 хектара, предаде ТАСС.

Minister of Agrarian Policy Charged With Corruption



