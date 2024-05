Екстремна геомагнитна буря донесе полярно сияние до България (СНИМКИ)

Е кстремно силна геомагнитна буря обхвана Земята вчера вечерта. Магнитометрите в обсерватория Панагюрище регистрираха първата вълна към 20ч., а малко след полунощ стойностите достигнаха и най-високата 9-та степен от скалата на К-индекса. Това съобщиха от Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

Потребители заснеха явлението и споделиха необикновените кадри в социалните мрежи. Полярно сияние озари небето над София, Варна, Лом, Кубрат, Монтана, Годеч, Кортен, Ушинци. Явлението бе заснето и над гр. Кула и крепостта Кастра Мартис.

Слънчеви изригвания бяха наблюдавани през цялата седмица. Активен регион AR3664 произведе поредица от залпове, които бяха придружени с изхвърляне на коронална маса. За съжаление неговата активност продължава и в момента, което означава, че порциите от плазма ще подхранват магнитните смущения и през следващата седмица.

Най-голям ефект от магнитната буря може да се очаква върху сателитите и получаваните през тях услуги за навигация, телекомуникация, синхронизиране на автоматични операции и др. На по-високи географски ширини е възможно и индуциране на напрежения във високоволтови трансформатори, дълги кабели и тръбопроводи, както и повишена радиация за екипажите и пътниците в самолетите.

Метеочувствителните хора определено ще усещат дискомфорта на резките магнитни вариации в следващите дни.

Аврорални сияния може да се очакват на по-големи територии, стига облаците да не ги скрият.

Информация за стойностите на магнитното поле на територията на страната в цветовете тук .

Екстремна геомагнитна буря от пета степен по петстепенната скала за интензитета на геомагнитните бури беше наблюдавана на Земята за първи път от 2003 г. , предаде Франс прес, като се позова на американското Управление за атмосферни и океанографски изследвания.

five streams of plasma, known as coronal mass ejections (CMEs), are heading toward Earth, prompting the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) to issue a severe geomagnetic storm watch for Friday into the weekend. pic.twitter.com/r5hXM2HMkR — Mrs Fischoeder (@MrsFischoeder) May 11, 2024

Мощната буря е била наблюдавана в петък вечерта и е била предизвикана от серия от изхвърляния на коронална маса от Слънцето.

По-рано американските експерти предупредиха, че са издали тревога за буря с интензитет от четвърта степен, но в крайна сметка геомагнитната стихия се е оказала още по-мощна.

🎁 Where can I see the northern lights this weekend? Here’s what to know.



A severe geomagnetic storm powered by five coronal ejections from the sun will result in a vivid aurora borealis. Here are some tips for seeing it this weekend

https://t.co/KD6x2FzcKd — Karol Cummins (@karolcummins) May 11, 2024

Тя може да повлияе на електрическите мрежи, на космическите кораби, на сателитната навигация, на джи пи ес-ите и на други технологии, предупреждават експертите.

За последно мощна буря от пета степен е имало през октомври 2003 г. и тя е била известна като "Хелоуинската буря". По онова време е имало прекъсвания на тока в Швеция и повреди в трансформатори в Южна Америка.

My backyard! Go outside! God is speaking through His creation! Do we have eyes to see? Who thought we could see the Northern Lights in Ohio!!

The heavens declare the glory of GOD! He said He’d give us signs in the heavens. It all points to Him!#northernlights2024ohio pic.twitter.com/3E4zwa4qVx — Angie Wright (@onlyHEisWorthy) May 11, 2024

Геомагнитната буря сега ще продължи и през уикенда.

Подобни бури пораждат и впечатляващи сияния, които понякога се явяват и в по-южни от обичайните региони на наблюдение.

* Видеото е архивно!

