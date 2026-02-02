Любопитно

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

2 февруари 2026, 14:21
Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.
Източник: БТА

А ко януарската депресия ви тежи и сте отегчени от живота в средните ширини, ето едно радикално лекарство: съберете си термобельото и тръгнете на юг – много, много на юг.

Британската антарктическа служба (BAS) стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика. Търсят се учени и изследователи, но също така се търси технически персонал и помощен екип, включително дърводелци, готвачи, водопроводчици, водачи на лодки, водолази, оператори на инсталации и други.

Можете да видите свободните работни места и да кандидатствате онлайн тук: bas.ac.uk/vacancies. Обявите за работа ще продължат да се добавят към форума до март 2026 г., освен това можете да се регистрирате, за да получавате актуализации по имейл, за да виждате кога се публикуват нови работни места.

Заплатите започват от £30 244 (около $41 285 към момента на писане) годишно, но си струва да се отбележи, че всички разходи за живот са покрити, докато работите тук, включително настаняване, храна, пътуване, специализирано облекло, инструменти и обучение. Без да се тревожите за наем или разходи за живот, това е една от редките работни места, където заплатата ви може действително да остане непокътната.

Антарктида е единственият континент на Земята без местно човешко население или постоянно заселени жители. Въпреки това, тя е дом на временна общност от учени, техници и помощен персонал, които живеят там на ротационен принцип. Населението достига пик от около 5000 през летните месеци (от октомври до март) и намалява до приблизително 1000 през суровата, безслънчева зима (от април до октомври).

Да, въпреки казаното от привържениците на плоската Земя , можете да посетите Антарктида и дори да живеете там; тя не е защитена от непроницаема, силно милитаризирана ледена стена.

Животът и работата на най-южния континент на планетата си имат своите предимства. Това е уникална възможност да работите на едно от най-уникалните и спиращи дъха красиви места в света. Но не става въпрос само за пингвини и полярни залези. Месеци на изолация, екстремно време и ограничен контакт с външния свят могат да бъдат трудни за някои.

Любопитни ли сте дали имате каквото е необходимо? Ето какво казват няколко ветерани от Антарктика.

Дан Макензи, ръководител на станция в изследователската станция „Халей VI“, който работи в Антарктида от пет години, каза в изявление : „Имах късмета да работя за BAS на няколко различни места. Започнах като водопроводчик в Ротера, а сега съм ръководител на станция в „Халей VI“ – невероятно място, пълно с талантливи хора.“

„Винаги си мисля, че съм просто едно момче от Уигън, което никога не е ходило в университет и е с доста скромно начало, а сега съм тук. Това е красотата на BAS, всеки може да опита и ако работиш усилено, никога не знаеш къде ще те отведе“, добави Макензи.

Фил Кулман, дърводелец в Halley VI в Антарктида, каза: „Да бъдеш дърводелец в Антарктида изисква адаптивност и работа в екип. Тук придобих умения, които пренесох обратно в „реалния свят“ и направих неща, за които никога не съм си мислил, че ще имам възможност да ги направя.“ 

Джес Калахан, полеви асистент в зоологическия район, който е прекарал последните 16 месеца на субантарктическия остров Южна Джорджия, коментира: „Животът на остров Бърд е сбъдната мечта на орнитолога. Един ден ще работя сред нашата колония от 45 000 макаронени пингвина, а на следващия може би ще помагам при претеглянето на малки антарктически тюлени. Ако сте запален по дивата природа и търсите приключение в чужбина, просто не бих могъл да ви препоръчам тази уникална възможност.“

Източник: iflscience    
