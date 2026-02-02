Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

П оп иконата Шер допусна забавна грешка по време на церемонията по връчването на наградите „Грами“, когато погрешно обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар като носител на отличието, пише Page Six.

Изпълнителката на хита „Believe“ трябваше да връчи наградата за „Запис на годината“ на церемонията в неделя в Лос Анджелис, но сякаш загуби нишката на задачата, докато говореше за собствената си кариера, преди да направи опит да напусне сцената.

Kendrick Lamar and SZA win record of the year for “luther”



CHER WAS WILDING 😂#Grammys



pic.twitter.com/QxfSZmKhze — FADE (@FadeAwayMedia) February 2, 2026

Водещият Тревър Ноа спря Шер навреме и я помоли да връчи дългоочакваната награда, преди да си тръгне. След това легендарната певица, която е на 79 години, се върна пред микрофона, направи кратка пауза и се обърна настрани, преди да признае, че е смятала, че името на победителя ще бъде изписано на екрана.

След като отвори плика, носителката на награда за цялостно творчество на същата церемония ентусиазирано обяви победителя като Лутър Вандрос, въпреки че наградата всъщност бе присъдена на Кендрик Ламар и SZA за песента „Luther“.

Шер бързо се поправи, като извика, че отличието всъщност отива при Ламар. Лутър Вандрос, осемкратен носител на награда „Грами“, който през кариерата си е събрал впечатляващите 33 номинации, почина през 2005 г. на 54-годишна възраст.

Феновете не закъсняха с реакциите си в социалните мрежи.

Cher mistakenly names Luther Vandross — not Kendrick Lamar — Grammy winner in hilarious onstage flub https://t.co/Dl3jOevwJn pic.twitter.com/5dJKxbxnNJ — Page Six (@PageSix) February 2, 2026

„Шер каза, че Грами отива при Лутър Вандрос. Не беше чак толкова далеч от истината. Харесва ми как го е признала. Толкова ми липсва“, написа един потребител в X, докато друг добави: „Чакам меметата на Шер... о, боже, тя е много забавна...“

„Шер възторжено казва, че Лутър Вандрос има красива дълбочина. Невероятно“, отбеляза трети, а четвърти се пошегува: „Харесва ми колко развълнувана беше Шер да се върне, за да даде на Лутър Вандрос наградата #Грами.“

Друг потребител написа: „И Грами отива при Лутър Вандрос. Никога не се променяй, Шер, никога не се променяй.“

Шер не е непозната на сцената на наградите „Грами“ – обичаната вокалистка спечели отличието за мегахита си от 1998 г. „Believe“, присъдено от Американската академия за звукозапис.

Музикалната кариера на певицата започва през 60-те години на миналия век и продължава вече повече от шест десетилетия.