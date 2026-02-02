Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

С решение на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов, 3 февруари, вторник, е обявен за неучебен ден за всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на общината. Така междусрочната ваканция, която е днес (2 февруари) се удължава с още един за учениците в община Плевен.

Решението е взето във връзка с прогнозите за много ниски температури и усложнена зимна обстановка след обилния снеговалеж на 1 и 2 февруари. Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал. За заповедта е уведомен и началникът на Регионалното управление на образованието – Плевен.

Съгласно закона за предучилищното и училищното образование, кметът на общината има право да обявява до три календарни дни за неучебни в рамките на учебната година, като уведомява съответното Регионално управление на образованието.