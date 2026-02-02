„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

И талианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел или като богинята Нике – фигура от гръцката митология, често използвана от италианските монархисти, пише POLITICO.

Чертите на херувимът били ретуширани от същия художник, който е създал оригиналните изображения преди 20 години за базиликата „Сан Лоренцо ин Лучина“ – църква, исторически свързана с десни политически фигури в Рим.

Неговият художествен избор предизвика обществен дебат, който бързо придоби политически характер.

Представители на опозицията призоваха за разследване с искане за „яснота по всички отговорности“, докато Министерството на културата извърши проверка на място през уикенда. Местни служители на Министерството на културата „ще проверят дали е било подадено искане за оригиналната украса от 2000 г. и дали съществуват скици или снимки“, тъй като църквата е собственост на Министерството на вътрешните работи.

В опит да разсее ситуацията, Мелони публикува снимка на фреската в Instagram, като омаловажи случая с ироничен надпис: „Не, определено не съм ангел“.

Местната епархия се опита да се дистанцира от политическите внушения на произведението в неделя, призовавайки хората да не използват религиозното изкуство като оръжие. „Образите на сакралното изкуство и християнската традиция не трябва да бъдат обект на неправомерна употреба“, се казва в изявление на службата.

Но монсеньор Даниеле Микелети, енорийският свещеник на базиликата, омаловажи шума, като определи крилатата победа в „Сан Лоренцо ин Лучина“ като прост въпрос на художествена свобода.

В крайна сметка „дори Караваджо е използвал лицето на проститутка“ в изкуството си, каза той.