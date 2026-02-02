Свят

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

Италианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел

2 февруари 2026, 15:09
„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква
Джорджа Мелони   
Източник: БТА/AP

И талианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел или като богинята Нике – фигура от гръцката митология, често използвана от италианските монархисти, пише POLITICO.

Чертите на херувимът били ретуширани от същия художник, който е създал оригиналните изображения преди 20 години за базиликата „Сан Лоренцо ин Лучина“ – църква, исторически свързана с десни политически фигури в Рим.

Неговият художествен избор предизвика обществен дебат, който бързо придоби политически характер.

Представители на опозицията призоваха за разследване с искане за „яснота по всички отговорности“, докато Министерството на културата извърши проверка на място през уикенда. Местни служители на Министерството на културата „ще проверят дали е било подадено искане за оригиналната украса от 2000 г. и дали съществуват скици или снимки“, тъй като църквата е собственост на Министерството на вътрешните работи.

В опит да разсее ситуацията, Мелони публикува снимка на фреската в Instagram, като омаловажи случая с ироничен надпис: „Не, определено не съм ангел“.

Местната епархия се опита да се дистанцира от политическите внушения на произведението в неделя, призовавайки хората да не използват религиозното изкуство като оръжие. „Образите на сакралното изкуство и християнската традиция не трябва да бъдат обект на неправомерна употреба“, се казва в изявление на службата.

Но монсеньор Даниеле Микелети, енорийският свещеник на базиликата, омаловажи шума, като определи крилатата победа в „Сан Лоренцо ин Лучина“ като прост въпрос на художествена свобода.

В крайна сметка „дори Караваджо е използвал лицето на проститутка“ в изкуството си, каза той.

По темата

Източник: POLITICO    
Джорджа Мелони фреска базилика Сан Лоренцо ин Лучина реставрация политически дебат министерство на културата религиозно изкуство художествена свобода италианска политика ангел
Последвайте ни
Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Дара мисли да се откаже от Евровизия

Дара мисли да се откаже от Евровизия

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
4 породи котки с лоша репутация

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Любопитно Преди 1 час

Шер предизвика усмивки на наградите „Грами“, след като по време на обявяването на „Запис на годината“ погрешка спомена Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар, а забавният момент бързо стана хит в социалните мрежи

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Любопитно Преди 1 час

Назовани са неочаквани рискови фактори, за които всеки трябва да знае

<p>Как и защо бяха свалени българските торент сайтове - подробности за акцията</p>

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Свят Преди 1 час

В знакова международна операция, координирана от ГДБОП, на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

България Преди 1 час

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

<p>Ето колко е бюджетният дефицит&nbsp;на България за 2025 г.</p>

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Пари Преди 1 час

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Любопитно Преди 2 часа

Българската публика ще може да се наслади на грандиозните спектакли на 25 и 27 август в София

Хиляди разведени откриват, че може все още да са женени в Полша

Хиляди разведени откриват, че може все още да са женени в Полша

Свят Преди 2 часа

Google награди Института INSAIT към СУ с половин милион долара

Google награди Института INSAIT към СУ с половин милион долара

България Преди 2 часа

Отличието се дава за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво

Queen няма да правят турнета в САЩ: Това е "опасно място"

Queen няма да правят турнета в САЩ: Това е "опасно място"

Свят Преди 2 часа

„Много е тъжно, защото чувствам, че Queen израснаха в Америка и ние я обичаме, но тя вече не е това, което беше“, заяви сър Брайън

Световна седмица в „Черешката на тортата“

Световна седмица в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 2 часа

Кулинарни предложения без граници всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

,

Mъж откри цял град докато търсеше изгубените си кокошки: Невероятната тайна на Деринкую

Любопитно Преди 2 часа

Далеч от груба пещера, подземният комплекс е проектиран да поддържа напълно функциониращо общество за продължителни периоди

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

Свят Преди 2 часа

О’Хара е живяла с рядко вродено състояние, известно като декстрокардия със situs inversus. Не е ясно дали тази диагноза е изиграла роля за смъртта ѝ, но ето какво е важно да знаете за нея

БНБ: Лихвите по потребителските кредити скочиха през декември

БНБ: Лихвите по потребителските кредити скочиха през декември

България Преди 3 часа

Лихвите по депозитите остават под 1%

Катрин О Хара

Разкриха какво наследство оставя Катрин О'Хара след смъртта си

Свят Преди 3 часа

Звездата от филма „Сам вкъщи“ почина на 30 януари 2026 г.

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

„Желанието ми е смазано“: DARA обмился да се откаже от участие в "Евровизия"

Edna.bg

Световна седмица в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Кошмар за фен на Интер: загуби пръсти, набиха го и му предстои арест

Gong.bg

Грандиозен скандал разтресе световния спорт

Gong.bg

Разследват сигнал за трима убити в хижа край прохода „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Президентът приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник

Nova.bg