България

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

2 февруари 2026, 13:57
Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич
Източник: БТА

Ж ена на 35 години е била блъсната в Петрич, съобщават от Областна дирекция на МВР-Благоевград.

Блъснаха жена на пешеходна пътека в Петрич

Около 19:30 часа в неделя в района на кръстовище между улиците „Сандо Китанов“ и “България“ автомобил, управляван от 48-годишен мъж от града е блъснал жената, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека.

Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека и избяга

Пешеходката е пострадала с фрактура на глезена. На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни, допълват от полицията. 

Източник: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова    
петрич жена пешеходна пътека блъсната автомобил
