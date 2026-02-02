Дара мисли да се откаже от Евровизия

П оп певицата Дaра обмисля да се откаже от участие в конкурса ”Евровизия" заради негативните коментари по неин адрес, след като спечели кастинга на Българската национална селекция за европейския конкурс, който тази година ще се проведе във Виена, съобщава "24 часа".

Общо осем бяха претендентите за участие в юбилейното 70-о издание на европейския конкурс за песен - Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, Дара, Innerglow, MONA и Прея.

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Журито беше съставено от Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити - вокален педагог на много от победителите в "Евровизия" като Елена Папаризу, Дима Билан и други.

Източник: БГНЕС

Дара обяви пред бТВ, че е "смазана" от негативните реакции в социалните мрежи и се чуди дали "цялото усилие си струва". Тя посочи, че ще обмисли решението си днес.

Младата певица добави, че засега нищо не е решила, но подчерта, че ако участва в конкурса, ще има силно оръжие с нова песен,

която ще представи и я пази за специални мигове.