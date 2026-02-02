Свят

Хиляди разведени откриват, че може все още да са женени в Полша

2 февруари 2026, 13:18
Хиляди разведени откриват, че може все още да са женени в Полша
Източник: Thinkstock/Guliver

Х иляди поляци, които са вярвали, че отдавна са разведени, откриват смущаваща възможност: те все още може да са законно женени, пише сайтът POLITICO.

Объркването е неочакван резултат от многогодишната борба на Полша с политизираната съдебна система, която се прехвърля върху ежедневието, докато центристкото правителство на премиера Доналд Туск се опитва да отменя реформи на правосъдната система, наложени от неговите националистически предшественици.

Проблемът се появи през януари в североизточния град Гижицко, където разведена двойка отиде в съда, очаквайки рутинни документи за разделяне на активите им. Вместо това им беше казано, че в очите на държавата те никога не са били разведени.

Случаят се свежда до действия на про-ЕС администрацията на Туск да отхвърли решенията на някои съдии, назначени при дясното правителство на „Право и справедливост“ (PiS), което ръководи полското правителство от 2015 до 2023 г.

Съдията в Гижицко постанови, че първото бракоразводно решение на двойката е законово „несъществуващо“, защото е било подписано от един от „нео-съдиите“, назначени по реформите, проектирани от предишния министър на правосъдието Збигнев Зьобро.

Съдилищата на ЕС по-късно постановиха, че преструктурирането на Зьобро е подкопало независимостта на съдебната власт, като оставя правителството на Туск да се справя с това как да разглоби системата, без да подкопава правната сигурност.

Не е ясно колко подобни решения може да съществуват из цяла Полша, но мащабът е огромен. Страната регистрира около 57 000 развода годишно, а десетки хиляди рутинни дела, включително разводи, може да са били решавани от съдии, назначени по оспорваната система.

Кинга Скавинска-Пожичка, адвокат в компанията Dubois i Wspólnicy във Варшава, каза, че решението е погрешно и трябва да бъде отменено, като се аргументира, че съд, разглеждащ имуществен спор, не трябва да поставя под въпрос валидността на окончателно решение за развод. „Решението в Гижицко трябва да се третира като изключение, а не като правило“, каза тя.

Но други предупредиха, че дори изолирани решения могат да имат по-широки последствия. „Система, която започне масово да поставя под въпрос собствените си решения, престава да бъде система“, каза Бартош Стасик, адвокат във Вроцлав. „Никой не иска да е този, който да каже на хиляди хора, че техните разводи, наследства или присъди не съществуват, но всяка лавина започва с един камък“.

Политическо противопоставяне

В центъра на спора е Националният съвет на съдебната власт (KRS), орган, който номинира съдии. През 2017 г. правителството на „Право и справедливост“ на Зьобро пренаписа правилата, така че парламентът, а не съдии, да избира повечето от членовете му.

Към момента, в който съдилищата на ЕС се произнесоха, стотици съдии вече бяха назначени или повишени по новата система, включително тези, които разглеждат ежедневни дела като ипотеки, наследства и разводи.

Правителството на Туск се опитва да ограничи последствията от споровете около нео-съдиите. Едно предложение, което преминава през парламента, би позволило на бездетни двойки да се развеждат административно в гражданските регистри, заобикаляйки съда изцяло.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек нарече решението в Гижицко „много тревожно“, като предупреди, че кризата около нео-съдиите е проникнала в „най-чувствителните области на живота на гражданите – семейни въпроси, финанси и основна правна сигурност“.

Той обвини за ситуацията реформите на Зьобро. Журек също посочи президента Карол Навроцки, съюзник на PiS, чиито повтарящи се заплахи с вето са забавили правителственото законодателство, насочено към възстановяване на върховенството на закона. Гражданите, каза той, „не могат да бъдат принудени да плащат цената за политически решения, върху които не са имали влияние“.

Депутати от PiS и техните съюзници използваха решението като доказателство за институционален колапс при Туск. От Будапеща, където получи политическо убежище, Зьобро каза, че решението показва, че правителството е готово да предизвика „истински хаос и анархия“, за да подкопае неговите реформи, дори ако това означава да унищожи живота на обикновени хора.

По време на ожесточена парламентарна дискусия, депутати от PiS нарекоха предложението на правителството за извънсъдебни разводи „атака срещу брака“, докато консервативни юридически групи и дясна преса също обвиниха правителството, че признава, че съдебната система вече не функционира.

С парламентарните избори, насрочени за следващата година, PiS очевидно са забелязали какво смятат за ефективен подход за атака. Това означава, че борбата около съдебната система бързо се превръща в политическа игра за това кого избирателите обвиняват за хаоса – първоначалните автори на реформите от ерата PiS или тези, които се опитват да ги отменят.

Докато Гражданската коалиция на Туск все още води в социологическите проучвания, подкрепата за коалиционните му партньори спада, което увеличава вероятността той да загуби властта, дори ако неговата партия завърши на първо място.

По темата

Източник: POLITICO    
невалидни разводи съдебна криза Полша политическа борба реформи в правосъдието правна несигурност нео съдии Доналд Туск право и справедливост независимост на съдебната власт
Последвайте ни
Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

Днес е магична дата: Кои зодии ще получат пари и кои – любов

Днес е магична дата: Кои зодии ще получат пари и кои – любов

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Hyundai произведе 5 млн. коли в Чехия

Hyundai произведе 5 млн. коли в Чехия

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

България Преди 8 минути

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

<p>Ето колко е бюджетният дефицит&nbsp;на България за 2025 г.</p>

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Пари Преди 16 минути

Queen няма да правят турнета в САЩ: Това е "опасно място"

Queen няма да правят турнета в САЩ: Това е "опасно място"

Свят Преди 55 минути

„Много е тъжно, защото чувствам, че Queen израснаха в Америка и ние я обичаме, но тя вече не е това, което беше“, заяви сър Брайън

Световна седмица в „Черешката на тортата“

Световна седмица в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 56 минути

Кулинарни предложения без граници всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

,

Mъж откри цял град докато търсеше изгубените си кокошки: Невероятната тайна на Деринкую

Любопитно Преди 1 час

Далеч от груба пещера, подземният комплекс е проектиран да поддържа напълно функциониращо общество за продължителни периоди

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

Свят Преди 1 час

О’Хара е живяла с рядко вродено състояние, известно като декстрокардия със situs inversus. Не е ясно дали тази диагноза е изиграла роля за смъртта ѝ, но ето какво е важно да знаете за нея

БНБ: Лихвите по потребителските кредити скочиха през декември

БНБ: Лихвите по потребителските кредити скочиха през декември

България Преди 1 час

Лихвите по депозитите остават под 1%

Катрин О Хара

Разкриха какво наследство оставя Катрин О'Хара след смъртта си

Свят Преди 1 час

Звездата от филма „Сам вкъщи“ почина на 30 януари 2026 г.

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

България Преди 1 час

Заловиха контрабандни цигари за над 100 000 евро на "Лесово" (ВИДЕО/СНИМКИ)

Заловиха контрабандни цигари за над 100 000 евро на "Лесово" (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 1 час

Незаконните тютюневи изделия били укрити в изолационни термопанели

HUGEL пристига в Банско за EXE Winter Festival

HUGEL пристига в Банско за EXE Winter Festival

Любопитно Преди 1 час

HUGEL ще бъде хедлайнер на първия apres-ski зимен фестивал на открито в Банско – EXE Winter Festival (14-15 март). Двудневно събитие на Бъндеришка поляна с дневни партита (12-19 ч.) и афтърпартита на закрито, съчетаващо ски, планина и електронна музика от световна класа

;

Австралийска сноубордистка почина, след като се заклещи на ски лифт в Япония

Свят Преди 2 часа

Жената е била откарана по спешност в болница, но по-късно е починала от нараняванията си

Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли

Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли

България Преди 2 часа

Единият от арестуваните е Иван Илиев по прякор Ванко

<p>Филм за убийството на Кенеди може да докаже втори стрелец&nbsp;</p>

Филм за убийството на Кенеди може да докаже втори стрелец

Свят Преди 2 часа

Лентата е оценена на повече от 900 млн. долара

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

България Преди 2 часа

Така ако пестиш, ще плащаш по-малко, смятат те

Иран отстъпи: Ефран Солтани е освободен под гаранция

Иран отстъпи: Ефран Солтани е освободен под гаранция

Свят Преди 2 часа

26-годишният иранец беше осъден на смърт през януари

Всичко от днес

От мрежата

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Edna.bg

104 години от рождението на edna легенда: 5 роли, които направиха Стоянка Мутафова незабравима

Edna.bg

Веласкес: Не знам какво се случва с Переа

Gong.bg

Огромно признание за Слави Бинев от Световната федерация по таекуондо

Gong.bg

Разследват сигнал за трима убити в хижа край прохода „Петрохан”

Nova.bg

Президентът приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник

Nova.bg