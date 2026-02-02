Хиляди разведени откриват, че може все още да са женени в Полша

Х иляди поляци, които са вярвали, че отдавна са разведени, откриват смущаваща възможност: те все още може да са законно женени, пише сайтът POLITICO.

Объркването е неочакван резултат от многогодишната борба на Полша с политизираната съдебна система, която се прехвърля върху ежедневието, докато центристкото правителство на премиера Доналд Туск се опитва да отменя реформи на правосъдната система, наложени от неговите националистически предшественици.

Проблемът се появи през януари в североизточния град Гижицко, където разведена двойка отиде в съда, очаквайки рутинни документи за разделяне на активите им. Вместо това им беше казано, че в очите на държавата те никога не са били разведени.

Случаят се свежда до действия на про-ЕС администрацията на Туск да отхвърли решенията на някои съдии, назначени при дясното правителство на „Право и справедливост“ (PiS), което ръководи полското правителство от 2015 до 2023 г.

Съдията в Гижицко постанови, че първото бракоразводно решение на двойката е законово „несъществуващо“, защото е било подписано от един от „нео-съдиите“, назначени по реформите, проектирани от предишния министър на правосъдието Збигнев Зьобро.

Съдилищата на ЕС по-късно постановиха, че преструктурирането на Зьобро е подкопало независимостта на съдебната власт, като оставя правителството на Туск да се справя с това как да разглоби системата, без да подкопава правната сигурност.

Не е ясно колко подобни решения може да съществуват из цяла Полша, но мащабът е огромен. Страната регистрира около 57 000 развода годишно, а десетки хиляди рутинни дела, включително разводи, може да са били решавани от съдии, назначени по оспорваната система.

Кинга Скавинска-Пожичка, адвокат в компанията Dubois i Wspólnicy във Варшава, каза, че решението е погрешно и трябва да бъде отменено, като се аргументира, че съд, разглеждащ имуществен спор, не трябва да поставя под въпрос валидността на окончателно решение за развод. „Решението в Гижицко трябва да се третира като изключение, а не като правило“, каза тя.

Но други предупредиха, че дори изолирани решения могат да имат по-широки последствия. „Система, която започне масово да поставя под въпрос собствените си решения, престава да бъде система“, каза Бартош Стасик, адвокат във Вроцлав. „Никой не иска да е този, който да каже на хиляди хора, че техните разводи, наследства или присъди не съществуват, но всяка лавина започва с един камък“.

Политическо противопоставяне

В центъра на спора е Националният съвет на съдебната власт (KRS), орган, който номинира съдии. През 2017 г. правителството на „Право и справедливост“ на Зьобро пренаписа правилата, така че парламентът, а не съдии, да избира повечето от членовете му.

Към момента, в който съдилищата на ЕС се произнесоха, стотици съдии вече бяха назначени или повишени по новата система, включително тези, които разглеждат ежедневни дела като ипотеки, наследства и разводи.

Правителството на Туск се опитва да ограничи последствията от споровете около нео-съдиите. Едно предложение, което преминава през парламента, би позволило на бездетни двойки да се развеждат административно в гражданските регистри, заобикаляйки съда изцяло.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек нарече решението в Гижицко „много тревожно“, като предупреди, че кризата около нео-съдиите е проникнала в „най-чувствителните области на живота на гражданите – семейни въпроси, финанси и основна правна сигурност“.

Той обвини за ситуацията реформите на Зьобро. Журек също посочи президента Карол Навроцки, съюзник на PiS, чиито повтарящи се заплахи с вето са забавили правителственото законодателство, насочено към възстановяване на върховенството на закона. Гражданите, каза той, „не могат да бъдат принудени да плащат цената за политически решения, върху които не са имали влияние“.

Депутати от PiS и техните съюзници използваха решението като доказателство за институционален колапс при Туск. От Будапеща, където получи политическо убежище, Зьобро каза, че решението показва, че правителството е готово да предизвика „истински хаос и анархия“, за да подкопае неговите реформи, дори ако това означава да унищожи живота на обикновени хора.

По време на ожесточена парламентарна дискусия, депутати от PiS нарекоха предложението на правителството за извънсъдебни разводи „атака срещу брака“, докато консервативни юридически групи и дясна преса също обвиниха правителството, че признава, че съдебната система вече не функционира.

С парламентарните избори, насрочени за следващата година, PiS очевидно са забелязали какво смятат за ефективен подход за атака. Това означава, че борбата около съдебната система бързо се превръща в политическа игра за това кого избирателите обвиняват за хаоса – първоначалните автори на реформите от ерата PiS или тези, които се опитват да ги отменят.

Докато Гражданската коалиция на Туск все още води в социологическите проучвания, подкрепата за коалиционните му партньори спада, което увеличава вероятността той да загуби властта, дори ако неговата партия завърши на първо място.