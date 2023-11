Не е било полярно сияние: Учен обясни червената светлина, която видяхме и в България през уикенда

Б лагодарение на силната геомагнитна буря през уикенда много хора видяха впечатляващи червени светлини в небето, включително и на места, където подобни събития са много необичайни.

Явлението бе наблюдавано и в България.

Въпреки че повечето хора предположиха, че това, на което са станали свидетели, е било полярно сияние, експертите заявиха, че това не е било технически вярно. По-голямата част от червените и лилавите светлини всъщност са били така наречените SAR и STEVE.

SAR означава "стабилни аврорални червени дъги", но наименованието е само наполовина правилно. Въпреки че дъгите определено са червени, те невинаги са стабилни и се оказва, че не са от полярни сияния, макар че двете явления имат нещо общо.

Хората вероятно са виждали полярни сияния, откакто човечеството се е заселило на север, но първият опит за научното им описание е направен през 1956 г. Оттогава научихме, че докато при истинските полярни сияния заредени частици от космоса се удрят във въздуха, при SAR горните слоеве на атмосферата се нагряват отдолу.

Объркването, довело до неправилното наименование, е възникнало не само защото двете си приличат донякъде, но и защото и двете се случват по време на геомагнитни бури. И двете явления се случват, когато слънчевата активност предизвиква дъжд от заредени частици върху нас.

Въпреки това, докато полярните сияния се предизвикват от директното въздействие на частиците върху атмосферата, като различните цветове отразяват газовете, в които частиците попадат, SAR се предизвикват от по-сложен процес. Геомагнитните бури добавят толкова много енергия към пръстеновидната система на Земята, която пренася електрическия заряд около планетата, че част от нея изтича в горните слоеве на атмосферата и предизвиква червено сияние, подобно на полярното сияние.

Както и при полярните сияния, съвременните фотоапарати са в състояние да направят цветовете да изглеждат много по-ярки, отколкото изглеждат с просто око, добавят учените.

"На 5 ноември токът на пръстена беше подсилен в продължение на часове от геомагнитната буря, като енергията се разпръсна в тези дъги на SAR", каза Джеф Баумгарднер от Бостънския университет за Space Weather.com.

"Това беше глобално събитие. Нашите камери регистрираха SAR активност от Италия до Нова Зеландия."

В неделя някои наблюдаваха и лилав нюанс на червеното сияние. Това е така нареченото STEVE - Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (В буквален превод от английски език- "Силно повишаване на скоростта на топлинното излъчване" - бел.ред.) и е атмосферно оптично явление, което се появява като лилава и зелена светлинна лента в небето, документирано е за първи път през 2016 г.

Едва през миналата година връзката между двете явления е установена след анализ на серия от снимки, направени през 2015 г. На тях се вижда как SAR над Южния остров на Нова Зеландия се превръща в STEVE. Оттогава тази трансформация е наблюдавана и в Северното полукълбо, но как явленията са свързани, все още не е изяснено.

