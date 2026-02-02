Queen няма да правят турнета в САЩ: Това е "опасно място"

Л егендарният китарист на Queen, Брайън Мей, заяви, че групата няма да прави турнета в САЩ скоро, казвайки, че страната се е превърнала в „опасно място“, предаде SkyNews.
Групата не е свирила на концерт от февруари 2014 г., но изглежда, че ако обявят нови концерти, те няма да са на американска земя.
В коментар за The Daily Mail, сър Брайън каза: „Америка е опасно място в момента, така че трябва да вземете това предвид.“
„Много е тъжно, защото чувствам, че Queen израснаха в Америка и ние я обичаме, но тя вече не е това, което беше.“
„Всички се замислят два пъти дали да отидат там в момента.“
Това идва на фона на опасенията относно засилените проверки по границите и политическото напрежение, които изглежда възпират пътуващите от посещение в САЩ.
Сър Брайън също така заяви, че няма да свири на фестивала Гластънбъри догодина, въпреки че той се провежда във Великобритания, а не в САЩ.
Причината, по думите му, е, че не е съгласен с практиката за унищожаване на язовци в земеделието.