След акция за хуманитарна помощ за Газа: Тръмп нарече Грета Тунберг "странна" и заяви, че ѝ е нужна терапия за овладяване на гнева

П резидентът Доналд Тръмп нарече либералната активистка Грета Тунберг "странна" и предположи, че тя се нуждае от терапия за овладяване на гнева, предаде Daily Mail .

По-рано в понеделник Израел прехвана лодката, с която 22-годишната Тунберг и други пропалестински активисти се насочваха към Газа с хуманитарна помощ и искане за създаване на палестинска държава.

По време на събитие в Белия дом в понеделник следобед Тръмп бе попитан дали по време на разговора си с израелския премиер Бенямин Нетаняху е обсъждал Тунберг.

"Ами, тя е странна личност. Млада, гневна личност. Не знам дали гневът ѝ е истински. Трудно е да се повярва. Но видях какво се случи", заяви Тръмп. "Тя определено е различна."

След това той подхвърли, че Тунберг има нужда от терапия.

"Мисля, че трябва да посети курс по овладяване на гнева. Това е основната ми препоръка за нея", каза Тръмп.

Той беше попитан и дали смята, че Тунберг е "отвлечена" от Израел, както твърди шведската климатична активистка.

"Мисля, че Израел има достатъчно проблеми и без да отвлича Грета Тунберг", отговори Тръмп.

"Това ли е казала, че е била отвлечена от Израел?", попита по-късно Тръмп репортер.

Тунберг се е намирала на борда на цивилен плавателен съд на име Madleen, управляван от организацията Freedom Flotilla Coalition, който е бил прехванат в понеделник сутринта от израелските сили.

Грета Тунберг: Израел ни отвлече в международни води

Шведската климатична активистка се появи в предварително записано видео, в което отправи обвинението в отвличане.

"Казвам се Грета Тунберг и съм от Швеция. Ако гледате това видео, ние сме прехванати и отвлечени в международни води от израелските окупационни сили или сили, подкрепящи Израел", заяви тя.

"Призовавам всичките си приятели, семейството и другарите си да окажат натиск върху шведското правителство за нашето незабавно освобождаване", добави Тунберг.

Израелското външно министерство определи активистите като търсещи внимание, а лодката - като "яхта за селфита", пълна със "знаменитости".

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че на Тунберг и другите пропалестински активисти ще бъдат показани кадри от терористичната атака на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. срещу Израел, която постави началото на настоящия конфликт.

През март израелският премиер Бенямин Нетаняху блокира по-голямата част от хуманитарната помощ за Газа.

