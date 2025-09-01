Флотилия за Газа отплава от Барселона с Грета Тунберг

Ф лотилия с хуманитарна помощ за Газа отплава от Барселона, след като по-рано през деня силни ветрове я принудиха да се върне в испанското пристанище. Флотилията превозва и известни про-палестински активисти, сред които е и екоактивистката Грета Тунберг, предаде АФП.

Около 20 кораба отплаваха от Барселона с цел да „отворят хуманитарен коридор и да сложат край на продължаващия геноцид над палестинския народ“, обяви организацията „Глобал Сумуд Флотила" (Сумуд на арабски означава „устойчивост“ и е палестинска политическа доктрина.)

Това става на фона на войната между Израел и терористичната организация „Хамас“.

Заради „опасни метеорологични условия“ обаче флотилията се върнала в пристанището, за да изчака бурята да отмине, посочиха организаторите, без да уточнят точния момент на завръщането.

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

„Взехме това решение, за да дадем приоритет на сигурността и благосъстоянието на всички участници и за да гарантираме успеха на мисията“, гласи изявлението, като се посочват пориви на вятъра над 55 км/ч. Най-големите опасения били свързани със сигурността на по-малките лодки.

Испанската национална метеорологична служба AEMET издаде предупреждения за обилни валежи и силни бури в североизточния регион Каталуния, където се намира Барселона.

Сред участниците от десетки страни са Грета Тунберг, ирландският актьор Лиъм Кънингам, испанецът Едуард Фернандес, както и европейски депутати и обществени фигури, включително бившата кметица на Барселона Ада Колау.

Флотилията се очаква да пристигне в Газа в средата на септември. Тя е поредният опит за доставка на помощ след като Израел блокира два аналогични опита през юни и юли.

ООН вече обяви глад в Газа и предупреди, че 500 000 души са изправени пред „катастрофални“ условия.