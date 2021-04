Видео показва как спускат малки деца през 4-метрова ограда

Г раничната полиция в САЩ спаси две малки сестри, след като били спуснати от 4-метровата ограда по границата между САЩ и Мексико от предполагаеми контрабандисти, разказва CNN.

Видео от камера на граничния патрул показва, че децата от Еквадор - на 3 и 5 години - са спуснати от американската страна на бариерата във вторник вечерта.

Двете момичета са настанени в Санта Тереза и са прегледани от лекар.

HAVE YOU SEEN THIS? Video released Wednesday by federal authorities show two Ecuadoran children being abandoned by smugglers after they were dropped over a 14-foot-high barrier along the U.S.-Mexico border. https://t.co/ztIfzzHy7e