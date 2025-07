Великобритания е "под заплаха": Експерти бият тревога за климата

Е кстремните температури и валежи във Великобритания стават все по-чести, съобщи националната метеорологична служба в доклад за промените в климата на страната.

(Във видеото: Започна ключова среща на ООН за климата във Великобритания)

Англия и Уелс преживяха най-влажната зима от 250 години насам в периода от октомври 2023 г. до март 2024 г., като шест от десетте най-влажни зими са регистрирани през 21-ви век.

Докладът също така установи, че миналата година е била четвъртата най-топла в Обединеното кралство от 1884 г. насам, като последните три години са сред петте най-топли в историята, предаде АФП.

Рекордите вече надминават „много често“, заяви Майк Кендон, климатолог от Метеорологичната служба и водещ автор на доклада „Състояние на климата в Обединеното кралство“.

Record-breaking extreme weather is the new norm in the UK, scientists have said, showing that the country is firmly in the grip of the climate crisis. pic.twitter.com/ZKGcArA1jv

„Най-големи промени настъпват в екстремните температури и валежите, което е много тревожно и ще продължи и в бъдеще“, каза той.

Министърът на енергетиката Ед Милибанд предупреди, че резултатите показват, че начинът на живот в Обединеното кралство е „под заплаха“.

„Дали става дума за екстремни жеги, суша или наводнения, ние можем да видим с очите си, че това вече се случва и трябва да действаме“, подчерта той.

The UK’s sea level is rising faster than the global average and at an accelerating rate, scientists have warned in a study that also shows how climate change is making Britain hotter and wetter as extremes of weather 'become the norm'. https://t.co/BdVbzcJWEc pic.twitter.com/qCsQcdMNtA