Лекар, обвинен за смъртта на Матю Пери, се призна за виновен

Л екар от Лос Анджелис, обвинен за смъртта от свръхдоза кетамин на Матю Пери, звездата от сериала „Приятели“, се призна за виновен в калифорнийски съд, предаде Франс прес.

54-годишният Марк Чавес призна, че е помагал за набавянето на кетамин за актьора, който играеше Чандлър в култовия сериал. По този начин медикът, на когото е забранено да упражнява медицинска професия, избягва съдебен процес и според федералната прокуратура го грозят до 10 години затвор.

Doctor charged in connection with Matthew Perry’s death is expected to plead guilty https://t.co/nnTyty37PL pic.twitter.com/R0MgS8sZNL

Прокурорите предложиха да повдигнат по леки обвинения на Чавес и двама други обвиняеми в замяна на сътрудничеството им в разследването, на двама други фигуранти по делото, които се смятат за главни виновници за смъртта на актьора от свръхдоза: още един лекар и предполагаема дилърка, известна като "кетаминовата кралица" на Лос Анджелис, посочва Асошиейтед прес.

Чавес е освободен под гаранция до произнасянето на присъдата. Той е предал паспорта си и се съгласил да предаде свидетелството си за медицинска правоспособност на властите.

Присъдата му ще бъде произнесена на 2 април догодина. Според американското правосъдие Чавес е само един от петимата заподозрени, замесени в смъртта на актьора.

#BREAKING Dr. Mark Chavez, one of the people arrested in connection to Matthew Perry's death, pleaded guilty to a drug charge today. Read more: https://t.co/mY8NV2CeMG pic.twitter.com/klshkDVIS2