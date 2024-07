Украинското военно разузнаване твърди, че е участвало в смъртоносната засада на "Вагнер" в Мали

У краинското военно разузнаване твърди, че е участвало в засада, при която са убити бойци от руската група "Вагнер" в западноафриканската държава Мали, на хиляди километри от фронтовата линия в Украйна, пише The Guardian.

Канал в Telegram, свързан с ръководството на "Вагнер", в понеделник призна, че групата е претърпяла тежки загуби по време на боевете в Мали миналата седмица.

В него се казва, че "Вагнер" и малийските въоръжени сили са "водили ожесточени битки" в продължение на пет дни срещу коалиция от сепаратистки сили на Туарегите и джихадистки групи, които са използвали тежки оръжия, дронове и атентатори самоубийци. Множество бойци на "Вагнер", включително командир Сергей Шевченко, са били убити, каза каналът.

Андрий Юсов, говорител на украинската военна разузнавателна агенция ГУР, каза в понеделник, че „бунтовниците са получили необходимата информация, и не само информация, която е позволила успешна военна операция срещу руските военнопрестъпници“.

Юсов не каза дали украински военни са участвали в боевете или присъстват в страната. Той каза, че агенцията „няма да обсъжда подробности в момента, но ще има още“.

Правителството на Мали, което се бори с различни бунтове в северната част на страната повече от десетилетие, поиска помощ от "Вагнер", след като военна хунта пое властта през 2020 г.

През май миналата година САЩ наложиха санкции на ръководителя на "Вагнер" в Мали, обвинявайки групировката, че използва дейността си там като канал за военно оборудване за войната в Украйна.

Kyiv Post публикува в понеделник снимка, която показва, че малийските бунтовници държат украинско знаме, автентичността на която е потвърдена от източник на отбраната в Киев. Не беше възможно изображението да се провери независимо.

Смята се, че украинските сили са активни в Судан, друго място, където войските на "Вагнер" участват силно в боевете, в допълнителен знак, че битката на Киев с Москва е придобила глобално измерение.

