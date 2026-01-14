Свят

„Еднократни агенти“: Как Русия използва украинци за атаки в ЕС

Руски шпиони вербуват украинци чрез Telegram и онлайн платформи за палежи, вандализъм и саботаж в Европа

14 януари 2026, 09:51
„Еднократни агенти“: Как Русия използва украинци за атаки в ЕС
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Р уски шпиони все по-често вербуват украинци да извършват актове на саботаж в Европа, с цел да подкопаят НАТО и да се опитат да обърнат общественото мнение срещу Украйна, според ново изследване, пише Sky News.

Офицери от разузнавания, свързани с Кремъл, са обвинявани, че се опитват да привлекат потенциално невежи лица чрез приложения за съобщения като Telegram или чрез гейминг сайтове, за да станат „еднократни агенти“, натоварени с извършване на палежи, вандализъм и други враждебни действия.

Вербуват се и лица с други националности. Докладът на мозъчния тръст Royal United Services Institute (RUSI) посочва, че парите са основен мотиватор, като за вербуване са подходящи тийнейджъри, мигранти и по-възрастни хора с опит в службата в съветската армия.

„Гиг-икономика на саботажа“

Плащанията – вариращи от стотици до хиляди евро – често се обещават в криптовалута, което затруднява разследващите да проследят източника на средствата.

„Методите за вербуване и възлагане на задачи на саботьори се промениха от използването на обучени разузнавачи по време на Студената война към модел, характеризиран с дистанционни, свободни и лесни за отричане задания – „гиг-икономика“ на руския саботаж“, се посочва в доклада „Отговор на финансирането на руския саботаж“.

„Враждебните актьори вече възлагат нискобюджетни задачи на еднократни лица (или „агенти за един ден:), вербувани онлайн“, се уточнява в доклада.

Кремъл по-рано е отричал западните твърдения за нарастваща кампания от саботаж и други хибридни враждебни действия. Но се съобщава, че броят на актовете на палеж и сериозен саботаж, свързани с Русия, в Европа е нараснал до 34 през 2024 г., спрямо 12 през предходната година и само два през 2022 г.

Авторите на доклада на RUSI посочват, че тази тактика на умишлено лесни за отричане действия под прага на конвенционалната война „се е развила в системна и географски таргетирана заплаха“. Те призовават НАТО и ЕС спешно да подобрят отговора си, за да възпират бъдещи актове на саботаж.

Това включва съгласуване на дефиниция за това какво представлява саботаж и използване на антитерористични правомощия за проследяване на незаконни финансови канали.

Тестване на „червените линии“ на НАТО

Докладът също така посочва, че правителствата трябва да разглеждат отделните инциденти – независимо колко незначителни изглеждат – като част от много по-сериозен модел на активност срещу западните съюзници.

„Докато отделните инциденти могат да изглеждат нискостепенни или спорадични, заедно те подсказват възникването на по-широка кампания, предназначена да повиши цената на подкрепата за Украйна, да тества червените линии на страните от НАТО и да ерозира общественото доверие в западните системи за национална сигурност“, се казва в доклада.

Подозираният руски саботаж включва широк спектър от действия – от мащабни операции като повреждане на подводни кабели до по-прости нападения срещу военни и цивилни цели, включително палежи, вандализъм и разузнавателни действия.

„Еднократни агенти“

Докладът се фокусира върху нискостепенната активност и черпи информация от представители на правоохранителните органи, академичната общност, журналисти и експерти по политика.

След като много руски разузнавачи бяха изгонени от Европа след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, докладът на RUSI установи, че руските шпиони „все повече разчитат на посредници и „еднократни агенти“, много от Украйна, за да изпълняват задачи по саботаж“.

„Ако такива инциденти се разглеждат чисто като действия на отделни украинци, това може да подпали антиукраински настроения и да ерозира обществената подкрепа за Киев – стратегическа цел на операциите по саботаж“, се посочва в доклада.

Вербуваните украинци включват и такива, „неосведомени за истинската природа на задачите си“. Докладът цитира опита на Полша – честа цел на предполагаеми руски хибридни атаки:

„Много от задържаните по обвинения за саботаж от 2023 до 2025 г. са украински граждани – явление, което се тълкува не като доказателство за украинска координация, а като част от умишлена руска стратегия за експлоатиране на присъствието на украински мигранти с цел да се провокира обществено недоверие и политическо напрежение“, се казва в доклада.

Един от най-новите примери за враждебни действия, приписвани от полските власти на руското разузнаване, е експлозията през ноември 2025 г. на железопътна линия, която осигурява ключов маршрут за транспортиране на помощ за Украйна.

Властите съобщиха, че двама украински граждани, заподозрени за участието си, са избягали в Беларус, а няколко други са задържани. Полският премиер определи инцидента като „безпрецедентен акт на саботаж“.

Източник: Sky News    
руски саботаж вербуване на украинци еднократни агенти хибридни действия подкопаване на НАТО антиукраински настроения плащания в криптовалута експлоатация на мигранти доклад на RUSI тестване на червени линии
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
