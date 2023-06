Путин: Организаторите на метежа предадоха страната и тези, които бяха с тях

„Организаторите на метежа предадоха страната и тези, които бяха с тях“, заяви Путин, визирайки скорошния въоръжен метеж на група „Вагнер“.

Той прикани бойците от групата да направят избор. Путин е предложил те да подпишат договор с Министерството на отбраната, да се върнат у дома или да отидат в Беларус.

Руският президент заяви, че е издал заповед да се избегне кръвопролитие по време на въоръжения метеж и добави, че Западът и Киев искат руснаците да се "избият помежду си".

"От самото начало на събитията по моя заповед бяха предприети стъпки за избягване на мащабни кръвопролития", каза Путин,

"Точно това братоубийство искаха враговете на Русия: и неонацистите в Киев, и техните западни покровители, и всякакви национални предатели. Те искаха руските войници да се избиват помежду си", каза той.

Путин заяви, че въоръженият метеж така или иначе е щял да бъде потушен.

"Гражданската солидарност показа, че всяко изнудване и опити за организиране на вътрешен метеж ще завършат с поражение", каза той.

Всеки шантаж и опит да се създаде вътрешен смут е обречен на провал, заяви Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

Той благодари на руснаците за тяхната издръжливост, единство и патриотизъм през последните дни, като подчерта, че всички опити за създаване на безредици са обречени на неуспех.

"Скъпи приятели, днес още веднъж се обръщам към всички граждани на Русия. Благодаря ви за вашата издръжливост, сплотеност и патриотизъм. Тази гражданска солидарност показа, че всеки шантаж, всеки опит за предизвикване на вътрешни безредици са обречени на неуспех", заяви държавният глава.

Той благодари на беларуския президент Александър Лукашенко за ролята му в осуетяването на метежа.

Путин заяви, че даденото обещание за амнистия на членовете на частната военна компания "Вагнер" ще бъде изпълнено.

"Знаехме и знаем, че огромното мнозинство от бойците и командирите на групировката "Вагнер" също са патриоти на Русия, верни на своя народ и държава. Те доказаха това с храбростта си на бойното поле, освобождавайки Донбас и Новорусия. Беше направен опит те да бъдат използвани... срещу своите братя по оръжие, с които заедно са се борили за страната и нейното бъдеще", каза още Путин.

