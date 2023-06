Мишустин: Страната трябва да остане единна зад Путин

Ч леновете на руското правителство са били на работните си места в дните на опита за въоръжен бунт и са изпълнявали безпроблемно задачите си, заяви руският премиер Михаил Мишустин на среща с вицепремиерите, предаде ТАСС.

"През тези дни страната беше изправена пред поредното предизвикателство, беше направен опит за дестабилизиране на вътрешната ситуация в Русия. Членовете на правителството бяха на работните си места, под ръководството на президента действаха ясно и точно, добре координирано, поддържаха стабилна обстановка на всички нива, за да не допуснат влошаване на ситуацията и да защитят гражданите от всички възможни възникнали заплахи", каза Мишустин.

Russian Prime Minister, Mikhail Mishustin (a brilliant administrator), is presiding over a cabinet meeting.



This is the sort of transparency we need. All we get is a summary of what was discussed during a cabinet meeting but we actually don’t know what individual Ministers… pic.twitter.com/ORRwq8tjzp