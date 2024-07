В знак на солидарност: Поддръжници на Тръмп си превързаха ушите

Н якои присъстващи на националната конференция на Републиканската партия вчера се появиха с превръзка на ухото в знак на солидарност с бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Тръмп, който се бори за втори президентски мандат, беше ранен с куршум в дясното ухо при опит за убийството му по време на предизборен митинг миналия уикенд.

It's the latest trend at the RNC: Donald Trump's supporters are wearing fake bandages on their right ear after he survived the assassination attempt.



"Everybody in the world is going to be wearing these pretty soon," one man wearing a bandage tells @edokeefe on the convention… pic.twitter.com/QAPDU6ZTzl — CBS News (@CBSNews) July 17, 2024

Оттогава той пристига всяка вечер в залата в Милуоки, щата Уисконсин с превързано ухо и е бурно приветстван от публиката.

Trump appears with his ears covered after the attempt of assisantion



God bless america, go trump!! 🇺🇲 pic.twitter.com/V8sh4CAWxM — Huss ~ ✳️ ~ | 🎯 | 💎| (@HussInvestments) July 16, 2024

В понеделник Тръмп беше официално номиниран за кандидат-президент на Републиканската партия за изборите през ноември.

Donald Trump’s ear covered in blood after the fiasco pic.twitter.com/P0V515JPu8 — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) July 13, 2024

Днес по програма той трябва да произнесе реч, което традиционно е заключителната на четиридневното събитие.

A combination image shows Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump with a bandaged ear after he was injured in an assassination attempt, and supporters and attendees wearing bandages over their ears in tribute to Trump. pic.twitter.com/LChjWUsiDo — corinne_perkins (@corinne_perkins) July 18, 2024

В събота млад мъж стреля няколко пъти по Тръмп на предизборно събитие в щата Пенсилвания. При стрелбата Тръмп се отърва на косъм, но един човек загина, а двама бяха тежко ранени. Агенти на тайните служби ликвидираха стрелеца.

В кулоарите на партийното събрание вече се продават тениски със снимка на бившия президент, направена само миг след раняването му, на която той е в вдигнат юмрук с кръв по лицето си, докато го извеждат от сцената.

Припомняме и тази галерия от нашия архив:

* Във видеото: Първо публично появяване на Доналд Тръмп след неуспешния опит да бъде убит

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase