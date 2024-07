Хронология на събитията: Какво знаем за стрелеца срещу Доналд Тръмп

П рез 48-те часа, преди да открие огън срещу бившия президент Доналд Тръмп, 20-годишният Томас Матю Крукс е направил обиколка около родния си град в предградието на Питсбърг.

В петък той отива до стрелбище, на което е бил член, и се упражнява да стреля, коментира представител на правоприлагащите органи за CNN. На следващата сутрин Крукс отишъл в Home Depot, където купил 2-метрова стълба, и в оръжеен магазин, където купил 50 патрона, посочва служителят.

След това Крукс се присъединил към хилядите хора, присъстващи на митинг на Тръмп в Бътлър, Пенсилвания. Той паркирал колата си извън ограниченията на паркинга. В нея имало импровизирано взривно устройство, скрито в багажника, което било свързано с предавател, казва служителят. След това, според разследващите, той е използвал новата си стълба, за да се качи на близката сграда и е открил огън по бившия президент.

Докато разследващите продължават да търсят мотива зад опита за убийство, те изследват внимателно движенията на Крукс преди атаката и се опитват да съставят хронологията на действията му, довели до нея.

Въпреки това, почти 48 часа след стрелбата, следователите са поразени от липсата на следи, които намират за начина на мислене и възможните мотиви на Крукс. Дори след като успешно проникват в телефона му и претърсват компютъра му, проследяват историята на търсенията му и интервюират семейството и приятелите му, агентите все още не са открили доказателства, които да предполагат политически или идеологически подтик за стрелбата, казват източници от правоприлагащите органи пред CNN.

Вместо това, доказателствата, които са открили, изглежда показват типични онлайн дейности, включително интерес към компютърно кодиране и игри, казват източниците - и това повдигна повече въпроси.

Служителите на реда посочват, че атаката на Куркс е можело да бъде още по-разрушителна.

Те посочват, че Крукс е имал детонатор за дистанционно управление върху тялото си, а багажникът на колата му съдържал метална кутия с експлозиви, която била свързана с кабели към приемник.

Това предполага, че стрелецът може да е планирал да предизвика експлозия от разстояние и следователите обмислят теорията, че той може да е планирал разсейване по време на стрелбата.

Не е ясно как Крукс е сглобил взривните устройства, намерени в колата му. Разследващите, анализирайки историята на неговите онлайн търсения, не са открили индикации, че той е проучвал как да направи домашно направени експлозиви, казват служители на реда.

