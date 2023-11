"В знак на благодарност": "Хамас" ще освободи още руски заложници

Т АСС предаде, че днес се очаква да бъдат освободени още руски заложници, което "Хамас" определя като знак на "благодарност" към руския президент Владимир Путин за позицията, която той е заел по отношение на конфликта в Газа.

Цитиран е официалния представител на "Хамас" Муса Абу Марзук, който казва: "Не сме освободили нито един от израелските мъже, които се намират в Газа, с изключение на руснака Рон Кривой, когото освободихме в знак на благодарност на движението към позицията на руския президент Путин. Днес няколко други руснаци ще бъдат освободени извън рамките на споразумението за примирие".

Brothers in crime seal their friendship by freeing more Russian hostages.



A senior member of Hamas' political bureau, Musa Abu Marzouk, wrote this morning in X that Hamas will release more Israelis with Russian citizenship today, and this outside of the Hodna agreement between… pic.twitter.com/78hOx3fDGm