Георги Колевичин изкачи Еверест - най-високия връх на планетата

Б ългарският алпинист Георги Колевичин успешно е изкачил връх Еверест, първенеца на планетата, пише Тelegraph .

Новината за постижението беше съобщена от самия него със снимка, публикувана на неговата Facebook страница.

С това изкачване Колевичин продължава серията си от успешни експедиции в най-високите планини на света, като през септември 2025 г. постигна още един значим успех, изкачването на осмия по височина връх в света Манаслу (8 163 м), където развя българското знаме и герба на родния си град в 06:01 ч. на 25 септември 2025 г. по данни на Община Разлог.

Манаслу се намира в Хималаите, на около 70 километра източно от Анапурна в Непал. Името му в превод от санскрит означава „Планина на духа“. Преди това алпинистът вече е натрупал сериозен опит и в други високи райони – включително в Памир, където е достигал втория по височина връх в Киргизстан – връх Ленин, както и най-високата точка на Заалайския хребет.

„Експедицията ми започна на 6 септември 2025 г. Планът беше да достигна върха по-късно през месеца, но най-добрият прозорец за изкачване се измести и се наложи да ускоря аклиматизационните ротации. За щастие всичко се разви добре“, е споделил Колевичин след успешното изкачване.

„Невероятно изживяване. Трудно мога да го опиша, все още не го осъзнавам напълно. Поздравявам жителите на Разлог!“, е добавил той.