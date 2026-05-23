България

Каква е актуалната обстановка с наводненията в България

Властите предупреждават, че ситуацията е динамична, но в част от засегнатите райони постепенно започва да се стабилизира

23 май 2026, 20:17
Потоп в части от България: Бедствено положение в няколко области, евакуации и десетки наводнени домове

Потоп в части от България: Бедствено положение в няколко области, евакуации и десетки наводнени домове
Румен Христов: Не е имало политически чадър над прокурорския син

Румен Христов: Не е имало политически чадър над прокурорския син

"Прогресивна България": 10% поевтиняване на основните храни очакваме до месец и половина
Демерджиев: Разкрихме кои са хората, помагали на Васил Михайлов да се укрива

Демерджиев: Разкрихме кои са хората, помагали на Васил Михайлов да се укрива
Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор
Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

А ктуалната обстановка в страната остава усложнена заради интензивните валежи, като в редица общини са обявени бедствени положения, има наводнени имоти, затворени пътища и повишени речни нива. Властите предупреждават, че ситуацията е динамична, но в част от засегнатите райони постепенно започва да се стабилизира.

  • Обилни валежи и наводнения в България - усложнена обстановка в Ловешка, Габровска и Великотърновска област, но без жертви

След интензивните и продължителни валежи през последното денонощие обстановката в страната остава усложнена, но постепенно започва да се нормализира. По данни на Министерството на вътрешните работи МВР няма загинали или тежко пострадали граждани.

Кризисни щабове са активирани в редица области, а пожарната, полицията и местните власти работят по отводняване, разчистване на пътища, обезопасяване на мостове и наблюдение на реки и язовири.

Потоп в части от България: Бедствено положение в няколко области, евакуации и десетки наводнени домове

  • Ловешка област - най-сериозно засегнат регион

Обстановката в област Ловеч остава една от най-сложните в страната, като са получени десетки сигнали за наводнения, паднали дървета, компрометирани пътища и свлачища.

  • Затворен мост и закъсал автомобил край Деветаки

Затворен е мостът преди ловешкото село Деветаки Деветаки, съобщават от общинската администрация в Ловеч. Обходният маршрут е през селата Йоглав и Тепава.

На пътя е закъсал автомобил, тръгнал от селото, като към мястото са изпратени екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението". От Областната дирекция на МВР - Ловеч потвърдиха, че помощ е на път.

По информация на кметския наместник Диана Василева на разклона за селото има полицейско присъствие, а районът е обезопасен и от двете страни. Село Деветаки не е откъснато - достъпът е възможен през съседни населени места.

Най-вероятната причина за наводняването на пътния участък е скъсана дига, но окончателна оценка ще бъде направена след оттичане на водата.

В селото живеят над 130 души, като няма данни за бедстващи хора. Деветашката пещера е затворена за посетители.

  • Априлци и Троян - частично бедствено положение и свлачища

В община Априлци Априлци е обявено частично бедствено положение заради най-тежката обстановка в региона.

В община Троян Троян са отчетени наводнения в районите на селата Орешак и Черни Осъм. Река е излязла от коритото си и е заляла къщи и улици, като са засегнати и второстепенни пътища.

Има паднали дървета и свлачища, но всички участъци постепенно се разчистват. Блокираният път към хижа "Плевен" е вече проходим след намеса на тежка техника, а туристите са изведени.

В махала "Баба Стана" в Троян е регистрирано ново свлачище, което е засегнало индустриален терен. В района има електропровод, като се извършва наблюдение за евентуална опасност. Екипи на "Геозащита" - Плевен ще извършат оглед и ще изготвят становище.

  • Ловеч и околните населени места - затворени мостове и прелели реки

В град Ловеч и околностите река Осъм е повишила нивото си значително, като постепенно започва да се оттича.

Затворени са железният пешеходен мост и алеята "Баш Бунар". Под наблюдение са два водопровода, преминаващи под мостови съоръжения, за да не се стигне до прекъсване на водоснабдяването.

Река Осъм е излязла от коритото си в районите на селата Сливек и Казачево. Залят е разсадник на горското стопанство в Сливек, има риск и за кошери в района.

Предстои изграждане на временни диги на критични участъци.

  • Други общини в Ловешко: Тетевен, Луковит, Угърчин

В община Тетевен Тетевен е сформиран кризисен щаб. Нивото на реките Бели и Черни Вит е повишено, но засега няма непосредствена опасност. Реките се наблюдават постоянно.

В района на язовир "Сопот" се извършва контролирано изпускане на вода заради високото ниво. При необходимост е възможно увеличаване на дебита, което би повлияло на нивата на реките Каленик и Вит.

Властите призовават жителите по поречието на реките - включително в селата Български извор, Торос, Дерманци и Ъглен - да следят ситуацията.

В община Луковит нивото на река Вит също се следи постоянно. Спряна е помпената станция в село Ъглен като превантивна мярка, но към момента няма опасност от преливане.

Източник: БТА
  • МВР: десетки сигнали и евакуации

От МВР съобщават, че само за денонощието са обработени десетки сигнали за наводнения и инциденти.

В област Габрово са получени 36 сигнала, а в Ловешка област - 32. В цялата страна пожарната е реагирала на 95 аварийно-спасителни дейности.

Евакуирани са жители в засегнати райони, включително в Априлци, Троян и Сливек. Успешно са изведени трима души, сред които възрастна жена в Априлци и жители от рискови зони в Троян и Ловешко.

Източник: БТА
  • Габровска област - бедствено положение и щети в Дряново

В област Габрово Габрово е обявено бедствено положение заради интензивните валежи и високите речни нива в четирите общини - Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.

В Дряново Дряново река Дряновска е причинила сериозни материални щети върху спортна инфраструктура, мостове, подпорни стени и жилищни имоти.

Двата градски стадиона са силно засегнати, като са залети с кал. Пешеходни мостове са компрометирани, а метален мост между спортната зала и гарата ще трябва да бъде изграден наново.

Мостът при Колю Фичето не е конструктивно увреден, но има щети по каменния парапет, след като е ударен от паднало дърво.

Източник: БТА
  • Великотърновска област - наводнения и евакуации

В област Велико Търново Велико Търново обстановката също е усложнена, но започва да се стабилизира.

В Севлиево Севлиево река Росица е излязла от коритото си и са наводнени къщи. Евакуирани са около 16 души.

В района на Горна Оряховица, Лясковец и Стражица са регистрирани частични наводнения, като в някои райони са засегнати мазета и приземни етажи.

Нивата на реките се следят постоянно, а язовирите са под наблюдение.

Източник: БТА
  • Национални институции и координация

Министерството на околната среда и водите МОСВ следи в реално време речните нива и язовирите чрез Басейновите дирекции. Обстановката в засегнатите области постепенно се успокоява, но остава динамична.

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология валежите ще продължат и през нощта, като са възможни нови гръмотевични бури и локални градушки.

От Националната електрическа компания НЕК предупреждават за контролирани изпускания на язовири заради високите водни нива, включително язовир "Александър Стамболийски".

Източник: БТА
  • Мерки на правителството и готовност на армията

Министерският съвет Министерски съвет съобщи, че отпуска минерална вода от държавния резерв за засегнатите области.

Предприети са и мерки за ремонт на компрометирани водопроводи, включително в района на Севлиево.

Регионалните здравни инспекции следят качеството на питейната вода и риска от зарази.

Военните формирования са в готовност за реакция при необходимост, а екипаж на дежурен хеликоптер в авиобаза "Крумово" е приведен в повишена готовност.

Въпреки сериозните щети по инфраструктурата, мостове и пътна мрежа, институциите подчертават, че към момента няма жертви и обстановката постепенно се нормализира. Кризисните щабове остават активни, а наблюдението на реките и язовирите продължава с повишено внимание в цялата страна.

Източник: БТА    
Наводнения Интензивни валежи Бедствено положение Усложнена обстановка Затворени пътища Повишени речни нива Свлачища Кризисни щабове Евакуации Материални щети
Последвайте ни

По темата

Кабинетът

Кабинетът "Радев" планира да изтегли дълг от 3.8 млрд. евро

Париж: Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир е персона нон грата във Франция

Париж: Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир е персона нон грата във Франция

Георги Колевичин изкачи Еверест - най-високия връх на планетата

Георги Колевичин изкачи Еверест - най-високия връх на планетата

Учени наблюдават рекорден 19-дневен слънчев радиовзрив

Учени наблюдават рекорден 19-дневен слънчев радиовзрив

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 13 часа
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 13 часа
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 13 часа
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земетресение разтърси Албания

Земетресение разтърси Албания

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил в село Траш, на 22 километра югозападно от града

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Свят Преди 3 часа

Един младеж загина, а друг беше спасен с хеликоптер

<p>Руски дрон удари погребално шествие&nbsp;край Суми</p>

Руски дрон удари погребално шествие край Суми

Свят Преди 4 часа

Украинските власти съобщават за един загинал и девет ранени след атака срещу автобус в Сумска област

<p>Марко Рубио се преклони&nbsp;пред гроба на Майка Тереза в Индия</p>

Марко Рубио посети гроба на Майка Тереза в Колката

Свят Преди 4 часа

Американският държавен секретар се срещна с монахини от „Мисионерки на милосърдието“ по време на първата си визита в Индия

<p>Великобритания изпраща още кучета &quot;ловци&quot;&nbsp;на мигрантски лодки идват у нас</p>

Великобритания ще изпрати още три митнически кучета в България

Свят Преди 5 часа

На граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" сега помага кучето Адел

<p>Не ги яжте! Топ 4 храни, които разрушават черния дроб и водят до цироза</p>

Не ги яжте! Топ 4 храни, които разрушават черния дроб и водят до цироза

Любопитно Преди 5 часа

Редовната консумация на храни с високо съдържание на скрити мазнини и захар може да причини непоправими щети на черния дроб през годините

Започна да прелива язовир "Александър Стамболийски" в Павликени

Започна да прелива язовир "Александър Стамболийски" в Павликени

България Преди 5 часа

Към момента няма непосредствена опасност за населението

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Свят Преди 5 часа

Предприятието е част от руската военнопромишлена верига и доставя суровини и компоненти за десетки заводи, свързани с производството на авиационно оборудване, безпилотни летателни апарати, ракетни двигатели и експлозиви

,

Тайният руски проект "Скити": Ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 6 часа

Западни тайни служби са обезпокоени от таен руски военен проект на име "Скити"

<p>Важна информация за пострадалите от наводненията земеделци</p>

Министерството на земеделието ще окаже пълно съдействие на пострадалите от наводненията стопани

България Преди 6 часа

От ведомството напомнят, че крайният срок за подаване на заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите е 10 работни дни от настъпване на събитието

Спасиха 17-годишно момче, влязло в буйните води на река Янтра

Спасиха 17-годишно момче, влязло в буйните води на река Янтра

България Преди 6 часа

Инцидентът станал край великотърновското село Шемшево

Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

Любопитно Преди 7 часа

След тежък развод и панически атаки Адел промени живота си. Световната звезда свали 45 кг не с изтощителен фитнес, а със строга хранителна дисциплина в името на здравето и сина си. Вижте историята зад невероятната ѝ трансформация.

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

България Преди 9 часа

Преустановени са водоподаването и електрозахранването в засегнати населени места.

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

Свят Преди 9 часа

Американският държавен секретар ще има среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 10 часа

Той стои зад едни от най-смелите визии на изпълнителката още от първия ѝ клип

Заради ебола: САЩ затягат мерките, ограничиха влизането и на притежатели на зелена карта

Заради ебола: САЩ затягат мерките, ограничиха влизането и на притежатели на зелена карта

Свят Преди 10 часа

Вашингтон разшири временната забрана за пътуващи от Конго, Уганда и Южен Судан на фона на опасения от разпространение на вируса

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Събота вечер: за едни е шумен бар, за други – одеяло и тишина. И всичко е напълно наред

Edna.bg

Етно кралицата Ищар с голямо завръщане на сцената с четири мащабни концерта в България

Edna.bg

Спортист Своге оцеля, Миньор и Вили Вуцов при аматьорите

Gong.bg

Джордж Ръсел спечели спринта за Гран при на Канада

Gong.bg

„Темата на NOVA”: Азбука на доброто (ВИДЕО)

Nova.bg

Алпинистът Георги Колевичин изкачи и Еверест

Nova.bg