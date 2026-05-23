Каква е актуалната обстановка с наводненията в България

Потоп в части от България: Бедствено положение в няколко области, евакуации и десетки наводнени домове

А ктуалната обстановка в страната остава усложнена заради интензивните валежи, като в редица общини са обявени бедствени положения, има наводнени имоти, затворени пътища и повишени речни нива. Властите предупреждават, че ситуацията е динамична, но в част от засегнатите райони постепенно започва да се стабилизира.

Обилни валежи и наводнения в България - усложнена обстановка в Ловешка, Габровска и Великотърновска област, но без жертви

След интензивните и продължителни валежи през последното денонощие обстановката в страната остава усложнена, но постепенно започва да се нормализира. По данни на Министерството на вътрешните работи МВР няма загинали или тежко пострадали граждани.

Кризисни щабове са активирани в редица области, а пожарната, полицията и местните власти работят по отводняване, разчистване на пътища, обезопасяване на мостове и наблюдение на реки и язовири.

Ловешка област - най-сериозно засегнат регион

Обстановката в област Ловеч остава една от най-сложните в страната, като са получени десетки сигнали за наводнения, паднали дървета, компрометирани пътища и свлачища.

Затворен мост и закъсал автомобил край Деветаки

Затворен е мостът преди ловешкото село Деветаки Деветаки, съобщават от общинската администрация в Ловеч. Обходният маршрут е през селата Йоглав и Тепава.

На пътя е закъсал автомобил, тръгнал от селото, като към мястото са изпратени екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението". От Областната дирекция на МВР - Ловеч потвърдиха, че помощ е на път.

По информация на кметския наместник Диана Василева на разклона за селото има полицейско присъствие, а районът е обезопасен и от двете страни. Село Деветаки не е откъснато - достъпът е възможен през съседни населени места.

Най-вероятната причина за наводняването на пътния участък е скъсана дига, но окончателна оценка ще бъде направена след оттичане на водата.

В селото живеят над 130 души, като няма данни за бедстващи хора. Деветашката пещера е затворена за посетители.

Априлци и Троян - частично бедствено положение и свлачища

В община Априлци Априлци е обявено частично бедствено положение заради най-тежката обстановка в региона.

В община Троян Троян са отчетени наводнения в районите на селата Орешак и Черни Осъм. Река е излязла от коритото си и е заляла къщи и улици, като са засегнати и второстепенни пътища.

Има паднали дървета и свлачища, но всички участъци постепенно се разчистват. Блокираният път към хижа "Плевен" е вече проходим след намеса на тежка техника, а туристите са изведени.

В махала "Баба Стана" в Троян е регистрирано ново свлачище, което е засегнало индустриален терен. В района има електропровод, като се извършва наблюдение за евентуална опасност. Екипи на "Геозащита" - Плевен ще извършат оглед и ще изготвят становище.

Ловеч и околните населени места - затворени мостове и прелели реки

В град Ловеч и околностите река Осъм е повишила нивото си значително, като постепенно започва да се оттича.

Затворени са железният пешеходен мост и алеята "Баш Бунар". Под наблюдение са два водопровода, преминаващи под мостови съоръжения, за да не се стигне до прекъсване на водоснабдяването.

Река Осъм е излязла от коритото си в районите на селата Сливек и Казачево. Залят е разсадник на горското стопанство в Сливек, има риск и за кошери в района.

Предстои изграждане на временни диги на критични участъци.

Други общини в Ловешко: Тетевен, Луковит, Угърчин

В община Тетевен Тетевен е сформиран кризисен щаб. Нивото на реките Бели и Черни Вит е повишено, но засега няма непосредствена опасност. Реките се наблюдават постоянно.

В района на язовир "Сопот" се извършва контролирано изпускане на вода заради високото ниво. При необходимост е възможно увеличаване на дебита, което би повлияло на нивата на реките Каленик и Вит.

Властите призовават жителите по поречието на реките - включително в селата Български извор, Торос, Дерманци и Ъглен - да следят ситуацията.

В община Луковит нивото на река Вит също се следи постоянно. Спряна е помпената станция в село Ъглен като превантивна мярка, но към момента няма опасност от преливане.

Източник: БТА

МВР: десетки сигнали и евакуации

От МВР съобщават, че само за денонощието са обработени десетки сигнали за наводнения и инциденти.

В област Габрово са получени 36 сигнала, а в Ловешка област - 32. В цялата страна пожарната е реагирала на 95 аварийно-спасителни дейности.

Евакуирани са жители в засегнати райони, включително в Априлци, Троян и Сливек. Успешно са изведени трима души, сред които възрастна жена в Априлци и жители от рискови зони в Троян и Ловешко.

Източник: БТА

Габровска област - бедствено положение и щети в Дряново

В област Габрово Габрово е обявено бедствено положение заради интензивните валежи и високите речни нива в четирите общини - Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.

В Дряново Дряново река Дряновска е причинила сериозни материални щети върху спортна инфраструктура, мостове, подпорни стени и жилищни имоти.

Двата градски стадиона са силно засегнати, като са залети с кал. Пешеходни мостове са компрометирани, а метален мост между спортната зала и гарата ще трябва да бъде изграден наново.

Мостът при Колю Фичето не е конструктивно увреден, но има щети по каменния парапет, след като е ударен от паднало дърво.

Източник: БТА

Великотърновска област - наводнения и евакуации

В област Велико Търново Велико Търново обстановката също е усложнена, но започва да се стабилизира.

В Севлиево Севлиево река Росица е излязла от коритото си и са наводнени къщи. Евакуирани са около 16 души.

В района на Горна Оряховица, Лясковец и Стражица са регистрирани частични наводнения, като в някои райони са засегнати мазета и приземни етажи.

Нивата на реките се следят постоянно, а язовирите са под наблюдение.

Източник: БТА

Национални институции и координация

Министерството на околната среда и водите МОСВ следи в реално време речните нива и язовирите чрез Басейновите дирекции. Обстановката в засегнатите области постепенно се успокоява, но остава динамична.

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология валежите ще продължат и през нощта, като са възможни нови гръмотевични бури и локални градушки.

От Националната електрическа компания НЕК предупреждават за контролирани изпускания на язовири заради високите водни нива, включително язовир "Александър Стамболийски".

Източник: БТА

Мерки на правителството и готовност на армията

Министерският съвет Министерски съвет съобщи, че отпуска минерална вода от държавния резерв за засегнатите области.

Предприети са и мерки за ремонт на компрометирани водопроводи, включително в района на Севлиево.

Регионалните здравни инспекции следят качеството на питейната вода и риска от зарази.

Военните формирования са в готовност за реакция при необходимост, а екипаж на дежурен хеликоптер в авиобаза "Крумово" е приведен в повишена готовност.

Въпреки сериозните щети по инфраструктурата, мостове и пътна мрежа, институциите подчертават, че към момента няма жертви и обстановката постепенно се нормализира. Кризисните щабове остават активни, а наблюдението на реките и язовирите продължава с повишено внимание в цялата страна.