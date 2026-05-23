Марко Рубио посети гроба на Майка Тереза в Колката

А мериканският държавен секретар Марко Рубио покани индийския премиер Нарендра Моди да посети Белия дом в „близко бъдеще“, заяви днес американският посланик в Индия Серджо Гор, предаде Франс прес.

Рубио се срещна днес с индийския премиер в Делхи и „предаде покана от името на президента Доналд Тръмп към премиера Моди да посети Белия дом в близко бъдеще!“, съобщи Гор в публикация в социалните мрежи.

Рубио посети централата в Колката на организацията "Мисионерки на милосърдието на Майка Тереза" и се преклони на гроба на светицата в града.

По време на посещение в централата на организацията Рубио се срещна с монахини и разговаря с тях за помощта за бездомниците, за болните в терминален стадий и за прокажените, разказва сестра Мари Хуан, представителка на организацията.

Визитата на Рубио в централата на "Мисионерки на милосърдието на Майка Тереза" продължи час и половина.

"Рубио беше много щастлив, че може да се помоли заедно с нас и ние бяхме също щастливи, че можехме да го приемем тук“, допълва Мари Хуан.

След като той се помоли на гроба на Света Тереза от Колката, държавният секретар отпътува за Делхи, където се срещна с индийския премиер Нарендра Моди.

Това е първа визита на Рубио в Индия. По време на нея той е придружаван от съпругата си Джанет.