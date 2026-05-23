Марко Рубио посети гроба на Майка Тереза в Колката

Американският държавен секретар се срещна с монахини от „Мисионерки на милосърдието“ по време на първата си визита в Индия

23 май 2026, 15:33
А мериканският държавен секретар Марко Рубио покани индийския премиер Нарендра Моди да посети Белия дом в „близко бъдеще“, заяви днес американският посланик в Индия Серджо Гор, предаде Франс прес.

Рубио се срещна днес с индийския премиер в Делхи и „предаде покана от името на президента Доналд Тръмп към премиера Моди да посети Белия дом в близко бъдеще!“, съобщи Гор в публикация в социалните мрежи.

Рубио посети централата в Колката на организацията "Мисионерки на милосърдието на Майка Тереза" и се преклони на гроба на светицата в града.

По време на посещение в централата на организацията Рубио се срещна с монахини и разговаря с тях за помощта за бездомниците, за болните в терминален стадий и за прокажените, разказва сестра Мари Хуан, представителка на организацията.

Визитата на Рубио в централата на "Мисионерки на милосърдието на Майка Тереза" продължи час и половина.

"Рубио беше много щастлив, че може да се помоли заедно с нас и ние бяхме също щастливи, че можехме да го приемем тук“, допълва Мари Хуан.

След като той се помоли на гроба на Света Тереза от Колката, държавният секретар отпътува за Делхи, където се срещна с индийския премиер Нарендра Моди.

Това е първа визита на Рубио в Индия. По време на нея той е придружаван от съпругата си Джанет.

Руски дрон удари погребално шествие край Суми

Украинските власти съобщават за един загинал и девет ранени след атака срещу автобус в Сумска област

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Предприятието е част от руската военнопромишлена верига и доставя суровини и компоненти за десетки заводи, свързани с производството на авиационно оборудване, безпилотни летателни апарати, ракетни двигатели и експлозиви

Румен Христов: Не е имало политически чадър над прокурорския син

Депутатът от ГЕРБ-СДС коментира ареста на Васил Михайлов, работата на парламента и мерките срещу високите цени

Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

След тежък развод и панически атаки Адел промени живота си. Световната звезда свали 45 кг не с изтощителен фитнес, а със строга хранителна дисциплина в името на здравето и сина си. Вижте историята зад невероятната ѝ трансформация.

"Прогресивна България": 10% поевтиняване на основните храни очакваме до месец и половина

Депутатът Тодор Джиков заяви, че държавата подготвя нови механизми за контрол върху ценообразуването при храните и горивата

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

Преустановени са водоподаването и електрозахранването в засегнати населени места.

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

В петък вечер той беше заловен при специализирана полицейска операция в София

Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Реки излязоха от коритата си след пороите, има наводнени къщи и разрушени пътища

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Той стои зад едни от най-смелите визии на изпълнителката още от първия ѝ клип

Заради ебола: САЩ затягат мерките, ограничиха влизането и на притежатели на зелена карта

Вашингтон разшири временната забрана за пътуващи от Конго, Уганда и Южен Судан на фона на опасения от разпространение на вируса

Инцидент в китайска мина, много загинали

Имало е опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид, което е довело до взрив

Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота

Алмодовар и Звягинцев са сред фаворитите, новите ленти на Джеймс Грей, Асгар Фархади и Павел Павликовски също са сред най-обсъжданите заглавия на фестивала

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Мобилните телефони започнаха своя път като точно това - телефони. С тях можеше да се говори в движение и да се изпращат кратки съобщения. Днес те са джобни суперкомпютри, способни на сложни AI анализи и понякога дори диктуват решенията в живота ни

Теч на опасно химическо вещество наложи евакуацията на близо 40 000 души в Калифорния

Ситуацията може да предизвика сериозно замърсяване на почвата и дори взрив

Американски медии: САЩ обмислят подновяване на ударите по Иран

Окончателно решение засега не е взето

Човек загина, а 36 бяха ранени при взрив на сух док в Ню Йорк

Експлозията е избухнала, докато на място работели огнеборци, отзовали се на повикване за пожар

