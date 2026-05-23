Два шокиращи инцидента с малки деца потресоха французите

К ак може една майка да направи подобно нещо? Този въпрос си задават тези дни французите във връзка с два инцидента, касаещи малки деца, обобщават френски медии.

Първият е свързан с майка от Колмар и нейните двама синове, на 5 и 4 годинки, посочват „Евронюз“, Бе Еф Ем Те Ве, Франс прес и „Паризиен“. Жената, идентифицирана като 41-годишната Марин Русо, се описвала в социалните мрежи като сексоложка. Тя била разведена и имала пълно попечителство върху двете деца от брака й. Бившият й съпруг имал само правото да ги вижда периодично.

Марин Русо поддържала нова романтична връзка с 55-годишния Марк Балабригад, бивш полицай, осъден през 2010 г. на девет месеца затвор за тормоз и домашно насилие над първата си съпруга. Мъжът освен това е преминал през дълъг период на депресия, заради която напуснал полицията. В социалните мрежи той казвал и, че е работел в министерството на отбраната между 1994 г. и 2010 г. В социалните си акаунти мъжът публикувал често и конспиративни теории.

На 11 май Марин Русо изчезнала безследно от Колмар заедно с двете си деца. Нейните близки подали незабавно сигнал за нейното издирване.

Във вторник, на 19 май, в Южна Португалия португалец се натъкнал на две плачещи деца покрай главен път в района на град Алкантар до Сал, на около 100 километра южно от португалската столица Лисабон. Според разказа му едното от децата било с ожулвания по ръката и с кърлеж, който се впил в кожата му. Децата носели ранички, в които имало шише с вода, бисквити, портокал и круша – неща, предназначени за оцеляването им за един ден.

Мъжът ги отвел в семейната пекарна, където за тях се погрижила неговата майка, 76-годишната Еуджения Куинташ. Двамата се опитали да разговарят с децата, но те говорели само на френски. На помощ се притекъл местен лекар, който знаел френски. Пред него децата разказали, че пътували с кола с майка си и нейния приятел. В даден момент двамата възрастни свалили децата от колата, завързали им очите и ги накарали да търсят играчка в гориста местност. След известно време когато децата свалили превръзката от очите си, те установили че колата я нямало и тръгнали покрай пътя.

Децата били поверени на силите на реда, които ги отвели в местна болница за по-обстоен преглед. По случая започнало разследване и така в крайна сметка било установено, че това са двете деца, които заедно с тяхната майка, са били обявени за издирване в Колмар във Франция. Бащата на децата бил информиран и потеглил за Португалия. А майката и нейният партньор били в крайна сметка задържани в района на град Фатима.

Започнало е и досъдебно производство за изоставяне на непълнолетни лица, а двете момченца били временно настанени в приемно семейство. Френското посолство в Португалия е сезирано. След официално искане от страна на властите на Франция двете деца ще бъдат върнати в родината им и най-вероятно ще бъдат поверени на грижите на баща им.

Случаят потресе както португалците, така и французите, които не могат са си обяснят как една майка е способна да изостави двете си деца насред напълно непозната за тях страна.

Ден след намирането на двете изоставени френски момчета в Португалия, във Франция се разигра друга трагедия, свързана с майка и малките й деца. В град Тулон 38-годишна жена падна от 13-ия етаж на жилищен блок с три от седемте си деца, съобщават „Фигаро“, Бе Еф Ем Те Ве и „Паризиен“. Майката и децата са загинали на място. Децата са били две момченца, съответно на 3 и на 4 годинки и едно момиче на 6 годинки. Останалите четири деца на жената са били по-големи и са били в жилището, когато се е разиграла трагедията. Те са били поверени след инцидента на социалните служби.

Прокуратурата на Тулон каза, че семейството не е било известно на местните власти или социални служби заради евентуални социални или семейни проблеми.

В социалните мрежи майката беше идентифицирана като Макутум, която сама е отглеждала децата си. Тя е произхождала от Коморските острови.

Според Ан-Мари Казуриан, ръководителка на асоциацията „Бебета и семейства“, подпомагаща майки в затруднено положение в Тулон, до трагедията се е стигнало след като майката не е успявала да изхранва децата си.

Според представители на коморската общност във Франция Макутум имала разрешително за законно пребиваване във Франция. Първо тя живеела с мъж, произхождащ от Майот, който бил баща на трите й големи деца, а после съжителствала с коморец, от когото са останалите й деца, пише „Фигаро“. Най-голямото от децата било на 17 години.

Жената в даден момент е живяла в Марсилия при приятелка, на която е споделяла намерение да се самоубие.

Макутум е била и на два пъти на консултация при психиатър заради психиатрични проблеми.

Прокурорът на Тулон Рафаел Балан заяви, че се проверяват информациите, че отскоро жената е имала психиатрични проблеми. Извършват се и токсикологични изследвания на проби, взети от тялото й.

„Нито един елемент не позволява да правим извода, че трето лице е замесено в тази драма“, казва Балан, цитиран от „Кроа“, намеквайки, че става дума за случай на самоубийство на жена, принудила трите деца да скочат с нея от високия блок.

Случаят потресе французите и породи коментари от сорта, че ако човек иска да сложи край на живота си, то той трябва да го направи сам, а не да тласка и децата си към такъв ужасен изход, посочва „Паризиен“.