Белият дом отхвърли намеци за ядрени оръжия срещу Иран

Б елият дом се опита да ограничи спекулациите, че САЩ могат да използва ядрени оръжия срещу Иран, предава Си Ен Ен.

Тревогата се разпространи в социалните мрежи след изказване на вицепрезидента Джей Ди Ванс и заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп, че "цяла цивилизация ще умре тази вечер".

"Имаме инструменти в нашия арсенал, които досега не сме решили да използваме. Президентът на Съединените щати може да реши да ги използва. И той ще реши да ги използва, ако иранците не променят курса си на поведение", каза Ванс пред репортери в Унгария.

От своя страна Тръмп написа в социалната си мрежа Трут сошъл, че ако управляващите в Иран не отстъпят, "цяла цивилизация ще умре тази вечер".

Акаунтът на Белия дом в X - Rapid Response, отговори на публикация на активисти на Демократическата партия в САЩ, според която Тръмп и Ванс са "намекнали" за "ядрени оръжия".

"Буквално нищо от казаното тук от вицепрезидента не "намеква" това, абсолютни глупаци", гласи отговорът.