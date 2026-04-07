Белият дом отхвърли намеци за ядрени оръжия срещу Иран

7 април 2026, 19:26
Източник: AP/БТА

Б елият дом се опита да ограничи спекулациите, че САЩ могат да използва ядрени оръжия срещу Иран, предава Си Ен Ен.

Тревогата се разпространи в социалните мрежи след изказване на вицепрезидента Джей Ди Ванс и заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп, че "цяла цивилизация ще умре тази вечер".

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

"Имаме инструменти в нашия арсенал, които досега не сме решили да използваме. Президентът на Съединените щати може да реши да ги използва. И той ще реши да ги използва, ако иранците не променят курса си на поведение", каза Ванс пред репортери в Унгария.

От своя страна Тръмп написа в социалната си мрежа Трут сошъл, че ако управляващите в Иран не отстъпят, "цяла цивилизация ще умре тази вечер".

Акаунтът на Белия дом в X - Rapid Response, отговори на публикация на активисти на Демократическата партия в САЩ, според която Тръмп и Ванс са "намекнали" за "ядрени оръжия".

"Буквално нищо от казаното тук от вицепрезидента не "намеква" това, абсолютни глупаци", гласи отговорът.

Източник: CNN    
КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

Горивата са много голямо разходно перо за целия транспортен сектор

Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток

Йотова: Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията

350-тонен кран падна в Белград

Един човек е загинал, а други трима работници са ранени

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

Следите сочат, че тя се върнала към селото

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директна заплаха за пълно унищожение на ключови ирански електроцентрали и инфраструктура, ако Ормузкият проток не бъде отворен незабавно

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Правосъдният министър успя да внесе предложението в рамките на днешния ден

<p>Пет ключови момента от полета на &quot;Артемис II&quot;</p>

Екипажът на капсулата "Орион" прекара емоционален ден, документирайки повърхността на Луната

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

БАБХ спря частично и дейността на месокомбинат в Свищов

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Ето някои изчисления на военен анализатор за една хипотетична мисия

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

За случая е уведомена прокуратурата, а обстоятелствата около инцидента се изясняват

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

Иран заплаши да превърне войната в световна

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

Вашингтон потвърди прецизни удари срещу остров Харг, след като иранската агенция Mehr съобщи за мощни взривове. Атаката е директен отговор на заплахите на Тръмп, докато Техеран предупреждава за пълна петролна изолация на Запада при нова ескалация

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Лангвишинг: Психологическото състояние, за което никой не говори

Edna.bg

След инсулта: Диджей Марти G се връща на сцената

Edna.bg

СНИМКИ: Партито на Балъков и Четвъртите в света

Gong.bg

Ханзи Флик: Казал съм на Ямал, че може да прави грешки

Gong.bg

НАСА показа „Залезът на Земята” през погледа на мисията „Артемис II” (СНИМКИ)

Nova.bg

Доналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

Nova.bg