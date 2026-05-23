Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Един младеж загина, а друг беше спасен с хеликоптер

23 май 2026, 16:47
Източник: БТА

В Австрия 19-годишен младеж загина по време на нощно изкачване на връх Цугшпице (височина 2962 м) в Баварските Алпи, на австрийско-германската граница, предаде ДПА, цитирайки местната полиция в провинция Тирол.

Младият мъж е тръгнал с приятел от базовата станция в австрийския ски курорт в Ервалд още в четвъртък вечерта. 

По пътя към върха младежът се подхлъзнал, докато преминавал през заснежен участък, и паднал от около 250 метра височина надолу по изключително стръмен, скалист терен.

Спътникът му незабавно алармирал планинските спасителни служби. Той бил прибран невредим от хеликоптер с подемник. Тялото на другия мъж било извадено от друг хеликоптер.

„Двамата са възнамерявали да гледат залеза по време на изкачването и изгрева след достигането на върха“, добави австрийската полиция.

Очевидно обаче те не са били адекватно подготвени за зимните условия в Алпите и са били екипирани само с туристически обувки, челни фенерчета и алпийски котки.

Котките се прикрепят към обувките, за да се избегне подхлъзване в заледени условия. Типът котки, обаче, използван от двамата мъже, е по-малко ефективен за алпийски райони.

Алпинистите обикновено носят и ледобран при подобни изкачвания, за да се държат за него, ако евентуално се подхлъзнат в заледен участък. 

Маршрутът, избран от двамата млади мъже, се смята за най-кратък и сравнително лесен за изкачване, като започва от територията на Австрия.

Въпреки това, подобно на другите маршрути, в момента той се препоръчва само за много опитни планинари.

Връх Цугшпице е най-високият връх в Германия, издигащ се на 2962 метра над морското равнище. Разположен е в планинската верига Ветерщайн, която е част от Северните Варовикови Алпи. Върхът се намира на границата между Германия (федерална провинция Бавария) и Австрия (провинция Тирол), като е емблематична природна забележителност и важен център за туризъм и научни изследвания. Името му произлиза от честите лавини (на немски: Lawinenzüge), които се спускат по северните му склонове.

Географски Цугшпице е част от по-голям масив, включващ няколко по-малки върха. Районът е известен със своите драматични варовикови образувания, стръмни скали и дълбоки долини. На платото Цугшпицплат, малко под върха, се намират останките на три ледника – Северен Шнеефернер (Nordlicher Schneeferner), Хьоленталфернер (Höllentalferner) и Южен Шнеефернер (Südlicher Schneeferner). От тях Северен Шнеефернер е най-големият и единственият, който все още е сравнително запазен, въпреки значителното си отстъпление през последните десетилетия вследствие на изменението на климата.

Първото официално регистрирано изкачване на Цугшпице е осъществено на 27 август 1820 г. от лейтенант Йозеф Наус, планинския водач Майер и Йохан Георг Дойчл. Тяхното изкачване е част от топографско проучване на района за картографиране. В продължение на десетилетия след това върхът остава предизвикателство за опитни алпинисти, но с развитието на железопътната и лифтова инфраструктура става достъпен за по-широка публика.

Модерният достъп до Цугшпице е осигурен чрез няколко планински железници и лифтове, което го прави изключително популярна туристическа дестинация. От германска страна върхът може да бъде достигнат чрез Баварската Цугшпицебан (Bayerische Zugspitzbahn), зъбчата железопътна линия, открита през 1930 г., която отвежда посетителите до платото Цугшпицплат, а оттам с лифта Глечербан (Gletscherbahn) до самия връх. От 2017 г. нов кабинков лифт Айбзее (Eibsee-Seilbahn) предлага директна връзка от езерото Айбзее до върха, предоставяйки впечатляващи панорамни гледки. От австрийска страна функционира Тиролската Цугшпицбан (Tiroler Zugspitzbahn), която стартира през 1926 г.

На самия връх се намира метеорологична станция, построена през 1900 г., която е една от най-старите високопланински обсерватории в света. Тя играе ключова роля в метеорологичните и климатичните изследвания, предоставяйки ценни данни за атмосферните условия на голяма надморска височина. Туристите могат да се насладят на панорамни гледки към над 400 върха в четири държави, както и на ресторанти и музеи. В района на Цугшпицплат функционира и ски зона, което привлича любители на зимните спортове. Връх Цугшпице е символ на немската природа и инженерингови постижения, съчетавайки историческо значение с модерни удобства.

