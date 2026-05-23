Руски дрон удари погребално шествие край Суми

Украинските власти съобщават за един загинал и девет ранени след атака срещу автобус в Сумска област

23 май 2026, 15:47
Р уски дрон е атакувал погребално шествие в покрайнините на североизточния украински град Суми, убивайки един човек и ранявайки деветима души, съобщи Олег Григоров, началник на Сумската областна военна администрация, цитиран от Ройтерс и Укринформ.

Григоров не предостави повече подробности.

Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми

Укринформ съобщава, че дронът е поразил път, на който е имало автобус.

Град Суми се намира на около 30 километра от границата с Русия. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. той редовно е атакуван от силите на Москва с ракети и дронове, отбелязва Ройтерс.

Този удар не е изолиран инцидент, а продължение на предходни действия, които са предизвикали значителни човешки загуби и материални щети. Сред най-значимите прецеденти е масираната ракетна атака по град Суми, осъществена около Цветница, при която според данни на местните власти загинаха най-малко 32 души, а над 100 бяха ранени. Тази атака, насочена срещу гражданска инфраструктура, включително болница и водно съоръжение, демонстрира недискриминационния характер на използваните средства. Последваха официални реакции от страна на украинските регионални администрации, които предоставиха спешна медицинска помощ на пострадалите и стартираха операции по разчистване на разрушенията.

В друг случай, атака с руски дрон порази многоетажна жилищна сграда в самия град Суми, причинявайки смъртта на четирима души, ранявайки девет, включително едно дете, и разрушавайки девет апартамента и дванадесет балкона. В резултат на този инцидент бяха евакуирани 118 жители, като съответните служби предприеха действия за неутрализиране на последствията и осигуряване на подслон.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Започна да прелива язовир "Александър Стамболийски" в Павликени

Два шокиращи инцидента с малки деца потресоха французите

Демерджиев: Разкрихме кои са хората, помагали на Васил Михайлов да се укрива

Не ги яжте! Топ 4 храни, които разрушават черния дроб и водят до цироза

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Спасиха 17-годишно момче, влязло в буйните води на река Янтра

Румен Христов: Не е имало политически чадър над прокурорския син

Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

"Прогресивна България": 10% поевтиняване на основните храни очакваме до месец и половина

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Заради ебола: САЩ затягат мерките, ограничиха влизането и на притежатели на зелена карта

