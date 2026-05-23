Руски дрон удари погребално шествие край Суми

Р уски дрон е атакувал погребално шествие в покрайнините на североизточния украински град Суми, убивайки един човек и ранявайки деветима души, съобщи Олег Григоров, началник на Сумската областна военна администрация, цитиран от Ройтерс и Укринформ.

Григоров не предостави повече подробности.

Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми

Укринформ съобщава, че дронът е поразил път, на който е имало автобус.

Град Суми се намира на около 30 километра от границата с Русия. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. той редовно е атакуван от силите на Москва с ракети и дронове, отбелязва Ройтерс.

Този удар не е изолиран инцидент, а продължение на предходни действия, които са предизвикали значителни човешки загуби и материални щети. Сред най-значимите прецеденти е масираната ракетна атака по град Суми, осъществена около Цветница, при която според данни на местните власти загинаха най-малко 32 души, а над 100 бяха ранени. Тази атака, насочена срещу гражданска инфраструктура, включително болница и водно съоръжение, демонстрира недискриминационния характер на използваните средства. Последваха официални реакции от страна на украинските регионални администрации, които предоставиха спешна медицинска помощ на пострадалите и стартираха операции по разчистване на разрушенията.

В друг случай, атака с руски дрон порази многоетажна жилищна сграда в самия град Суми, причинявайки смъртта на четирима души, ранявайки девет, включително едно дете, и разрушавайки девет апартамента и дванадесет балкона. В резултат на този инцидент бяха евакуирани 118 жители, като съответните служби предприеха действия за неутрализиране на последствията и осигуряване на подслон.