Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара

8 април 2026, 06:53
Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия
Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел
Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ
Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер
Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява
Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“
Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански
Дизелът в Германия удари 2,40 евро: Българин разказва за живота при новите цени

Дизелът в Германия удари 2,40 евро: Българин разказва за живота при новите цени

Ц ените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ, предаде ДПА.

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март.

Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад. 

Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до  00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време), САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения. 

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи тази нощ заяви, че "безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения".

Източник: БТА, Николай Велев    
иран сащ израел петрол цени тръмп примирие
Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда

Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда

8 април: Сватбата в Пианоре и медалът, който промени България

8 април: Сватбата в Пианоре и медалът, който промени България

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Климатична аномалия: Светът е пред най-мощния „супер Ел Ниньо“ от 140 години насам

Климатична аномалия: Светът е пред най-мощния „супер Ел Ниньо“ от 140 години насам

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 17 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 17 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 20 часа
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 20 часа
<p>Президентът&nbsp;на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота</p>

Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Парламентарни избори Преди 20 минути

На 7 април „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването

"Тялото знае как да умре": 7 неща за края на живота, които дулите за смърт искат да знаем

"Тялото знае как да умре": 7 неща за края на живота, които дулите за смърт искат да знаем

Свят Преди 40 минути

Дулите за смърт разкриват седем ключови истини за края на жизнения път: от „терминалната яснота“ до факта, че слухът е последното сетиво, което губим. Научете как подготовката и спокойното присъствие могат да превърнат страха в мирно сбогуване

Галин направи голяма крачка към черна куртка в Кухнята на Ада

Галин направи голяма крачка към черна куртка в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 8 часа

Протежетата на шеф Виктор Ангелов се справиха с нова тежка резервация

Ирански политолог: Тръмп е отчаян

Ирански политолог: Тръмп е отчаян

Свят Преди 8 часа

Ахмадян: Той иска иранците да възприемат по-сериозно заплахите му

Почина легендарният треньор Мирча Луческу

Почина легендарният треньор Мирча Луческу

Свят Преди 9 часа

Той беше хоспитализиран, след като получи инфаркт в петък сутрин

Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

Свят Преди 10 часа

Споразумението беше постигнато с посредничеството на премиера на Пакистан

Иран освободи френски граждани

Иран освободи френски граждани

Свят Преди 11 часа

А „Катаиб Хизбула“ освободи американската журналистка Шели Китълсън

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

България Преди 11 часа

Горивата са много голямо разходно перо за целия транспортен сектор

Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток

Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток

България Преди 11 часа

Йотова: Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията

Белият дом отхвърли намеци за ядрени оръжия срещу Иран

Белият дом отхвърли намеци за ядрени оръжия срещу Иран

Свят Преди 12 часа

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Любопитно Преди 12 часа

Корабът се приближи на 6550 км от лунната повърхност

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Днес в Съвета за сигурност на ООН представителите на 11 държави подкрепиха резолюцията, а двама се въздържаха

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Свят Преди 13 часа

Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом“ в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром“ в Марсилия

350-тонен кран падна в Белград

350-тонен кран падна в Белград

Свят Преди 13 часа

Един човек е загинал, а други трима работници са ранени

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

България Преди 13 часа

Следите сочат, че тя се върнала към селото

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

България Преди 14 часа

Съдът отхвърли искането на състав на Апелативния съд – Варна

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 8 април, сряда

Edna.bg

Лангвишинг: Психологическото състояние, за което никой не говори

Edna.bg

ЦСКА загрява на "Огоста" за дербито с Левски

Gong.bg

Всички погледи са насочени към Пловдив - време е за най-равностойното дерби

Gong.bg

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

Nova.bg

На 78 г. и с над 130 маратона: Среща с жената, която не спира да чупи рекорди, и бяга 100 км седмично

Nova.bg