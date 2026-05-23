Великобритания ще изпрати още три митнически кучета в България

В еликобритания ще изпрати в помощ на България още три митнически кучета, обучени да надушват гума за надуваеми лодки, с каквито каналджии прекарват мигранти през Ламанша, информира Би Би Си, като се позова на британските власти.

На граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" сега помага кучето Адел. В четвъртък то участва в демонстрация на митническа проверка с техническо оборудване, предоставено от британската страна на Агенция „Митници“.

На демонстрацията присъстваха директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков и Стивън Доути - държавен министър в британското Министерство на външните работи, Общността на нациите и развитието, според прессъобщение на агенцията.

Адел е порода курцхаар (немски късокосмест пойнтер) и освен наркотици е обучено да надушва както укрита валута, така и гумата на така наречените „малки лодки“, които се използват за нелегален превоз на мигранти през Ламанша.

Новите кучета за България, които в момента се обучават във Великобритания, са лабрадор на име Луна, спрингер шпаньол Кали и кръстоска между спрингер и кокер шпаньол на име Спрокит.

Предвижда се трите кучета да бъдат включени в митническите проверки на ГКПП „Капитан Андреево" през септември тази година.

German Shorthaired Pointer, известен още като курцхаар или немски късокосмест пойнтер, е една от най-популярните ловни породи, създадена в Германия през XIX век като универсално куче за лов както на суша, така и във вода.

Породата се отличава с:

  • атлетично телосложение,
  • къса и гъста козина,
  • силен нюх и
  • изключителна издръжливост.

Курцхаарите са интелигентни, лесно обучаеми и силно привързани към стопаните си, което ги прави не само отлични ловни помощници, но и верни семейни любимци.

Те са енергични, дружелюбни и социални кучета, които имат нужда от много движение, активни занимания и постоянен контакт с хората.

Благодарение на своята бързина, дисциплина и адаптивност, породата често се използва и в различни кучешки спортове и състезания.

Източник: БТА, Иво Тасев    
