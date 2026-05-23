Започна да прелива язовир "Александър Стамболийски" в Павликени

Я зовир „Александър Стамболийски“ е започнал да прелива, съобщиха от пресцентъра на областната администрация във Велико Търново. Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек (над три пъти повече от предишния път, когато се случи преливане).

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир „Александър Стамболийски“.

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Уведомяват се живущите в ниските части на населените места по поречието на река Росица, както и земеделци, животновъди и рибари да следят нивото на реката.

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Призовават се жителите, докато нивото на река Росица е повишено, да преместят животни, техника и инвентар от ниските места, да не остават в близост до реката, да не преминават през залети участъци, да избягват риболов и разходки край реката.

Уведомени са всички кметове на кметства. Екипът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Доброволното формирование са в готовност да реагират при нужда.

Гражданите могат да подават сигнали за залети площи, за заклинени дървени трупи на мостовите съоръжения и други проблеми на горещия телефон на община Павликени на тел. 080 080 404 и 0888 096 099 – дежурен в Община Павликени.

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

Областният управител Марин Богомилов и Община Павликени продължават да следят обстановката и ще информират своевременно при промяна.

В община Велико Търново, град Долна Оряховица и село Първомайци в община Горна Оряховица е обявено бедствено положение.