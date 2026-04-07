Свят

В Иран правят живи вериги за защита на електроцентрали и мостове

Официалната информационна агенция ИРНА показа хора, образували жива верига „в подкрепа на електроцентралите“ в град Бушер

7 април 2026, 23:52
Източник: EPA/БГНЕС

И ранци правят живи вериги, за да защитят електроцентрали и мостове, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи критичната инфраструктура на страната. Това се вижда на кадри, публикувани от държавни медии, предаде АФП.

На 39-ия ден от войната в Близкия изток, след кампания в интернет и чрез есемеси, властите заявиха, че над 14 милиона души са се записали за участие в човешките вериги.

Тази информация, както и точният брой на участниците, не може да бъде проверена, отбеляза АФП. На снимки и видеа се виждат десетки хора на няколко места.

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Официалната информационна агенция ИРНА показа хора, образували жива верига „в подкрепа на електроцентралите“ в град Бушер в южната част на страната, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран.

Хора са се събрали и на главния мост над река в Ахваз в югозападната част на страната, съобщи „Мехр“.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Последвайте ни
Ексклузивно

Преди 13 часа
Ексклузивно

Преди 13 часа
Ексклузивно

Преди 16 часа
Ексклузивно

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 2 часа

Любопитно Преди 4 часа

България Преди 7 часа

България Преди 7 часа

Свят Преди 8 часа

Любопитно Преди 8 часа

Свят Преди 9 часа

Свят Преди 9 часа

България Преди 10 часа

България Преди 10 часа

Свят Преди 10 часа

Свят Преди 11 часа

България Преди 11 часа

Свят Преди 11 часа

Свят Преди 11 часа

Свят Преди 11 часа

Всичко от днес

От мрежата

1

1

