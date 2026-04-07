В Иран правят живи вериги за защита на електроцентрали и мостове

И ранци правят живи вериги, за да защитят електроцентрали и мостове, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи критичната инфраструктура на страната. Това се вижда на кадри, публикувани от държавни медии, предаде АФП.

На 39-ия ден от войната в Близкия изток, след кампания в интернет и чрез есемеси, властите заявиха, че над 14 милиона души са се записали за участие в човешките вериги.

Тази информация, както и точният брой на участниците, не може да бъде проверена, отбеляза АФП. На снимки и видеа се виждат десетки хора на няколко места.

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Официалната информационна агенция ИРНА показа хора, образували жива верига „в подкрепа на електроцентралите“ в град Бушер в южната част на страната, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран.

Хора са се събрали и на главния мост над река в Ахваз в югозападната част на страната, съобщи „Мехр“.