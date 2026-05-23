Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

У краинската армия е нанесла удар по голям химически завод в Русия – „Метафракс Кемикъл“, разположен в Пермския регион, на около 1700 километра от украинската граница. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в публикация в Telegram.

По думите му предприятието е част от руската военнопромишлена верига и доставя суровини и компоненти за десетки заводи, свързани с производството на авиационно оборудване, безпилотни летателни апарати, ракетни двигатели и експлозиви.

„Продукцията на компанията снабдява десетки други руски военни производствени предприятия, включително такива, които произвеждат авиационно оборудване и дронове, ракетни двигатели и експлозиви. Производственият процес в предприятието вече е спрян“, написа Зеленски.

Според украински източници атаката е била извършена с дронове на далечен обсег, като целта е била да се нарушат логистичните и производствени вериги на руската военна индустрия. Към момента няма официална информация от руските власти за мащаба на щетите или евентуални жертви.

„Метафракс Кемикъл“ е едно от най-големите химически предприятия в Русия и е сред водещите производители на метанол, формалин и други химически продукти, използвани както в гражданската индустрия, така и във военния сектор. Заводът се намира в град Губаха в Пермския край – дълбоко във вътрешността на Русия, което прави атаката една от най-дълбоките украински операции от началото на войната.

През последните месеци Украйна значително увеличи ударите по руска инфраструктура, свързана с армията и енергетиката. Киев твърди, че тези операции са насочени към отслабване на военния капацитет на Москва и ограничаване на възможностите ѝ да поддържа продължителни бойни действия.

В последната година украинските сили многократно атакуваха рафинерии, складове за гориво, военни летища и оръжейни заводи на територията на Русия. Част от тези удари бяха насочени именно към обекти, разположени стотици или дори над хиляда километра от фронтовата линия, което показва разширяване на възможностите на украинските дронове.

От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. войната постепенно се пренесе и дълбоко в руска територия чрез серия от атаки с безпилотни апарати. Москва определя тези удари като „терористични действия“, докато Киев подчертава, че атакува единствено цели, свързани с военната машина на Русия.

Към момента няма данни дали атаката срещу „Метафракс Кемикъл“ ще доведе до по-сериозни затруднения за руската отбранителна индустрия, но според украинските власти спирането на производството вече е факт.