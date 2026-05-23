Зеленски: Предложението Украйна да стане асоцииран член на ЕС е "несправедливо"

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в писмо до лидерите на ЕС, че германското предложение на Украйна да бъде предоставено "асоциирано" членство в ЕС е "несправедливо", защото то ще остави Киев без глас в блока, предаде Ройтерс.

Световната агенция информира вчера, че също в писмо до лидерите на ЕС германският канцлер Фридрих Мерц предлага Украйна да придобие нов статут - на "асоцииран член" на ЕС, което ще позволи на украински официални представители да участват в срещи на върха на ЕС, както и на министерски заседания, но без да се включват в гласуванията.

Това според Мерц е временна стъпка към пълноправното членство, а, от друга страна, би улеснило усилията за постигане на край на войната на Русия в Украйна, която продължава вече пета година, посочва Ройтерс.

В отговор Зеленски отбелязва в своето писмо, изпратено късно снощи и прегледано от Ройтерс, че падането от власт след парламентарните избори в Унгария на 12 април на премиера Виктор Орбан - ревностен противник на членството на Украйна в ЕС - е отворило възможност за съществен напредък в разговорите по присъединяването на Киев към блока.

"Ще бъде несправедливо за Украйна да присъства в Европейския съюз, но да остане безгласна", обръща внимание украинският президент.

"Сега е точният момент да се напредне по въпроса за пълноправното и съдържателно членство на Украйна", добавя той.

Писмото е адресирано до председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия - Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен, и до Никос Христодулидис, президент на Кипър - държавата с ротационното председателство на Съвета на ЕС в момента.

Зеленски благодари на европейските лидери за подкрепата им по време на войната и посочи, че Украйна действа като бастион на целия блок от 27 държави срещу руската агресия.

"Ние браним Европа - изцяло, не частично, и не с половинчати мерки". Украйна заслужава справедливо отношение и равни права в Европа", заяви украинският президент.

Пътят на Украйна към Европейския съюз е осеян с дипломатически маневри и предизвикателства, които отразяват сложния баланс между геополитическа необходимост и строгите изисквания на Брюксел. Началото на този процес беше поставено на 28 февруари 2022 г., когато президентът Володимир Зеленски официално подписа молбата на Украйна за членство в Европейския съюз. Този акт беше символичен и призив за "спешна процедура" на присъединяване на фона на продължаващата руска агресия, макар европейските дипломати тогава да уточниха, че обичайната оценка от Европейската комисия отнема до 18 месеца.

След месеци на интензивни политически консултации и публична подкрепа, на 23 юни 2022 г. Европейският съвет предостави на Украйна статут на страна кандидатка за членство. Това решение, приветствано от Зеленски като начало на "нова глава", дойде с конкретни условия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта редица ключови реформи, включително борба с корупцията, реформа на конституционния съд и укрепване на медийната независимост, които Украйна трябваше да изпълни.

Напредъкът по тези реформи проправи пътя към следващата решаваща стъпка. На 14 декември 2023 г. европейските лидери постигнаха съгласие за започване на официални преговори за членство с Украйна и Молдова. Това решение беше взето въпреки първоначалните резерви на унгарския премиер Виктор Орбан, който в крайна сметка не наложи вето, като избра да не присъства в залата по време на гласуването. Тогава германският канцлер Олаф Шолц определи това като "силен знак за подкрепа" и потвърждение, че тези страни "принадлежат към европейското семейство".