Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

"Въз основа на разговори с министър-председателя Шехбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир от Пакистан, в които те поискаха да спра разрушителната сила, изпратена тази вечер към Иран и при условие, че Ислямска република Иран се съгласи с пълното, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток, се съгласявам да спра бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл, след като по-рано днес заплаши да унищожи иранската цивилизация.

"Това ще бъде двустранно примирие! Причината е, че вече сме постигнали и надхвърлили всички военни цели и сме много близо до окончателно споразумение относно дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток. Получихме предложение с 10 точки от Иран и вярваме, че то е работеща основа, върху която да преговаряме. Почти всички точки вече са договорени между Съединените щати и Иран, но двуседмичен период ще позволи споразумението да бъде финализирано и осъществено. От името на Съединените американски щати, като президент, а също и като представител на страните от Близкия изток, за мен е чест този дългосрочен проблем да е близо до разрешаване", добави Тръмп.

В изявление, публикувано от иранската информационна агенция "Мехр", Върховният съвет за национална сигурност на Иран потвърди, че е приел двуседмичното споразумение за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Пакистан. В изявлението се казва, че споразумението е постигнато с одобрението на новия върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей, че то е "победа за Иран" и, че преговорите за постоянен мир ще се проведат в пакистанската столица Исламабад.

Преговорите за мир между Вашингтон и Техеран ще започнат на 10 април, предават иранските държавни медии.

Иранският външен министър заяви, че Иран ще спре ударите срещу страните край Персийския залив, ако американските и израелските атаки срещу него бъдат прекратени. Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили, поясни Абас Аракчи.

Израел също се е съгласил с прекратяването на огъня, обявено от Тръмп, съобщи Си Ен Ен.

Цените на петрола веднага тръгнаха надолу, като фючърсните договори за доставка на референтния за Европа сорт Брент вече се търгуват около 103 долара за барел с доставка след месец, спрямо над 109 долара преди това.

По-рано днес пакистанският премиер помоли Тръмп да удължи крайния срок на ултиматума към Иран с две седмици.

"Дипломатическите усилия за мирно уреждане на продължаващата война в Близкия изток напредват стабилно, силно и мощно с потенциал да доведат до съществени резултати в близко бъдеще. За да може дипломацията да продължи напред, искрено моля президента Тръмп да удължи крайния срок с две седмици. Пакистан, с цялата си искреност, моли иранските братя да отворят Ормузкия проток за съответния период от две седмици като жест на добра воля. Също така призоваваме всички враждуващи страни да спазват прекратяване на огъня навсякъде в продължение на две седмици, за да може дипломацията да постигне окончателно прекратяване на войната, в интерес на дългосрочния мир и стабилност в региона", написа Шехбаз Шариф в X.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Неназован висш ирански служител заяви пред "Ройтерс", че Иран разглежда положително искането на Пакистан за двуседмично прекратяване на огъня.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Тръмп "е бил уведомен за предложението и ще има отговор".

Самият Тръмп заяви пред "Фокс нюз", че в момента се водят "интензивни преговори" без даде подробности с кого. Освен това той каза, че лично познава Шариф, който е "високоуважаван навсякъде".

Преди това Иран уведоми пакистанските посредници, че спира преговорите със САЩ за примирие, съобщава "Ню Йорк Таймс" позовавайки се на трима високопоставени ирански служители.

Техеран прекрати участието си в преките преговори за прекратяване на военните действия, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи "цяла цивилизация" тази нощ, а САЩ нанесоха удари по военни обекти на иранския остров Харг.

"Уострийт Джърнъл" потвърждава, че Иран е прекъснал комуникациите със САЩ заради заплахата на Тръмп, като не е ясно дали преговорите ще бъдат възобновени преди да изтече ултиматумът на американския президент.

Тръмп заплаши да унищожи Иран за 4 часа

Представителят на Иран в ООН заяви, че Техеран напълно отхвърля временно прекратяване на огъня и иска да установи траен мир и да получи проверими гаранции, че подобна война няма да се повтори, предава "Ал-Джазира".

Относно заплахата на Тръмп за унищожаване на иранската "цивилизация", говорителят на иранското външно министерство каза, че в крайна сметка силата на цивилизованата нация ще надделее над логиката на грубата военна сила.

Иран е подготвен за всички възможни сценарии в противопоставянето си със Съединените щати и Израел, заяви иранският вицепрезидент Мохамад Реза Ареф.

"Националната сигурност и устойчивостта на инфраструктурата са предмет на нашите прецизни изчисления. Правителството е финализирало в детайли необходимите мерки за всички сценарии. Никаква заплаха не надхвърля нашата готовност и разузнавателни възможности", посочи Ареф.

BREAKING: Iran does not fear Trump's threats, First VP Mohammad Reza Aref says



"Бяхме много оптимистични относно преговорите преди понеделник вечерта", заяви пакистанският външен министър Ишак Дар, добавяйки, че Иран и САЩ са се споразумели за посредничеството на Пакистан, като и двете страни са приели преговорите да се проведат в Исламабад.

Тръмп неколкократно предупреди, че САЩ ще нанесат удари по електроцентрали, мостове и друга инфраструктура в Иран, ако Техеран не сключи споразумение за примирие или не отвори Ормузкия проток.

На 5 април той заяви, че Иран има срок до вторник, 20:00 часа източно американско време, за да сключи споразумение за примирие (03:00 часа на 8 април българско време).

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

От Техеран в отговор на заплахите са заявили, че в случай на по-нататъшни удари по инфраструктурата на Иран "портите на ада" ще се отворят за САЩ и Израел.

Според Си Ен Ен Иран е категоричен, че ще отвори напълно Ормузкия проток едва след като страната получи компенсация за финансовите загуби, причинени от атаките на САЩ и Израел.

Междувременно арабските страни се готвят за ударите срещу Иран, обещани от Тръмп. Кувейт предупреди жителите да не напускат домовете, като "предпазна мярка". А Бахрейн обяви, че затваря главното си пристанище Халифа бин Салман.