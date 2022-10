Неправителствени организации в Полша организираха фиктивен референдум за "анексиране" на руското посолство

Н яколко полски НПО организираха фиктивен референдум за „анексиране“ на посолството на Русия във Варшава, за да протестират с хумор срещу руските действия в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Hundreds of people turned out to take part in a mock referendum on whether Poland should annex Russia's embassy in Warsaw, part of a protest organised by several campaigning groups https://t.co/6mJrfHRkyU