Скандал и отменени концерти в Полша: "Leave them kids alone“, призова Роджър Уотърс

Д ва концерта на съоснователя на „Пинк Флойд” Роджър Уотърс, които трябваше да се състоят в полския град Краков, бяха отменени на фона на възмущението от позицията на музиканта относно войната в Украйна. Организаторът на концерта Live Nation Poland потвърди отмяната, но не посочи причина за това.

Освен това, Градският съвет в Краков трябва да се произнесе тази седмица дали Роджър Уотърс да не бъде обявен за „персона нон грата“. Градският съветник Лукаш Вантух призова гражданите на града да бойкотират концертите му.

Музикантът, който в момента е на турне в САЩ, отрече във Facebook твърденията, че той или неговия мениджър са отменили концертите и обвини Вантух, че прилага „драконовски мерки“ към работата му.

В социалната мрежа Роджър Уотърс написа: „Hey Łukasz Wantuch, Leave them kids alone“, препращайки към текста на класическата песен на „Пинк Флойд” - "Another Brick in the Wall",

Той обяви, че Вантух заплашва да свика заседание, на което да поиска от Градския съвет да го обяви за „персона нон грата“ заради неговите открити усилия да насърчава "всички въвлечени в тази гибелна война в Украйна, особено правителствата на САЩ и Русия, да работят за постигане на мир чрез преговори“.

Според Уотърс, ако Вантух постигне целта си и неговите предстоящи концерти в Краков бъдат отменени, това ще е „тъжна загуба за мен, защото очаквах с нетърпение да споделя посланието си за любов с хората в Полша“.

Градският съветник Лукаш Вантух не пропусна да отговори на съоснователя на "Пинк Флойд" с няколко публикации във Facebook. В последната той предлага Уотърс да изнесе концерт в Севастопол на Кримския полуостров, тъй като календарът му се е освободил.

В началото на септември, в отворено писмо британският музикант написа, че Западът трябва да спре да изпраща оръжие на Украйна и обвини украинския президент Володимир Зеленски, че е толерирал краен национализъм, преди да му нареди да сложи край на „тази убийствена война“.

В писмото Роджър Уотърс твърди още, че „крайните националисти“ в Украйна „насочиха страната ви по пътя към тази катастрофална война“. Той обвини украинския президент, че не е изпълнил обещанията си от предизборната си кампания да донесе мир в региона на Донбас и не спомена отговорността на Русия за войната.

В отговор първата дама на Украйна Олена Зеленска написа в Twitter, че Русия е тази, която нахлу в Украйна и сега унищожава нейните градове и убива цивилни. „Роджър Уотърс, трябва да поискаш мир от президента на друга държава“, написа тя.