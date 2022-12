В очакване на ново бедствие: Евакуират повече от 1000 жители на остров Иския

П овече от 1000 жители на поразения миналата седмица от катастрофално свлачище италиански остров Иския ще бъдат евакуирани заради очаквани нови силни валежи, съобщи Ройтерс, като се позова на местните власти.

Преди шест дни малкият пристанищен град Казамичола Терме беше пометен от вълна от кал, отломки и камъни по време на силни дъждове, като в резултат загинаха най-малко 11 души, припомня агенцията.

Трагедията на остров Иския - урок за грешките от безконтролното застрояване

Евакуацията на жителите ще започне днес в 16:00 ч. местно време, съобщи местен полицейски комисар, цитиран от ДПА. Тя няма да бъде задължителна. За онези, които пожелаят да се евакуират, е осигурено настаняване в хотели и спортни зали.

