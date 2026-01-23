Свят

Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос

Президентът обясни, че последната му синина се е появила, след като е ударил масата по време на Световния икономически форум в Давос

23 януари 2026, 15:04
Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос
Източник: Getty Images

П резидентът Доналд Тръмп даде просто обяснение за голямата синина на ръката си и отхвърли безумните слухове за здравословното си състояние, пише New York Post.

„Ударих се от масата“, заяви 79-годишният президент, когато бе попитан за синината на лявата си ръка по време на визитата си в Давос, Швейцария.

Тръмп посочи и високата доза аспирин, която приема, като причина за размера на синината, заедно с други малки синини, с които е бил забелязан напоследък.

Източник: Getty Images

„Казват, че трябва да приемате аспирин, ако обичате сърцето си, но не приемайте аспирин, ако не искате да имате синини. Аз приемам голямата доза аспирин“, каза Тръмп пред репортери. „Лекарят каза: ‘Не е нужно да приемате това, господине. Вие сте много здрав.’ Аз казах: ‘Няма да поемам никакви рискове.’“

Източник: Getty Images

Президентът обясни, че последната му синина се е появила, след като е ударил масата по време на Световния икономически форум в Давос. По-късно прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит публикува изявление, в което потвърждава, че Тръмп е ударил ръката си в ъгъла на масата за подписване по време на обявяването си в Съвета за мир.

Тръмп, който е вторият най-възрастен човек, заемал някога президентския пост след Джо Байдън, разкри в интервю за Wall Street Journal по-рано този месец, че приема по-голяма дневна доза аспирин, препоръчана от лекарите му, защото иска „хубава, рядка кръв да тече през сърцето ми“.

Доналд Тръмп синина аспирин здраве Давос Световен икономически форум обяснение ръка президент слухове
