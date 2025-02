Мистериозна синина на ръката на Тръмп. От какво е?

Г оляма синина на дясната ръка на американския президент Доналд Тръмп предизвика тревога и любопитство в понеделник, когато той беше сниман от репортери по време на среща с френския му колега Еманюел Макрон.

Държавният глава на САЩ, който стартира втория си мандат в Белия дом миналия месец,

все още не е публикувал пълния си медицински доклад,

отбелязва Скай Нюз (SkyNews).

Голямата синина, която се появи на ръката на Доналд Тръмп, се дължи на това, че той се ръкува със страшно много хора и по много пъти, информираха от Белия дом.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит обясни: „Президентът Тръмп е човек от народа и той се среща с повече американци и се ръкува ежедневно с повече хора от всеки друг президент в историята. Неговият ангажимент е непоколебим и той доказва това всеки ден“.

„Президентът Тръмп има синини по ръката си, защото непрекъснато работи и се ръкува по цял ден всеки ден“,

каза тя в последващо изявление пред медиите.

Зачервяване или синини по дясната ръка на американския лидер също са били забелязани през август и ноември миналата година, съобщи американската партньорска мрежа на Sky News NBC.

Хората спекулираха за потенциалните причини за натъртването в социалните мрежи. Един потребител изглежда не повярва на обяснението на Белия дом. „Защо изобщо да лъжем? Очевидно е интравенозно натъртване за изследване на кръвта или нещо подобно.

Изненадващо ли е за хората, че Тръмп е стар и редовно посещава лекари?“.

Looks like a bruise from an injection or a IV bruising. Just saying! pic.twitter.com/7JuhGPelAh