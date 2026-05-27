Какво крие Белият дом? Истината за здравето на 80-годишния Доналд Тръмп

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че е получил отлично медицинско заключение след шестмесечен физически медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“.

Новината, че Тръмп, който следващия месец навършва 80 години и е най-възрастният човек, избиран за президент на САЩ, ще се срещне с лекарите си в „Уолтър Рийд“, четвъртото му посещение при медицински експерти от завръщането му на поста миналата година, отново постави здравето му под светлината на прожекторите.

Президентът е обект на все по-засилено внимание по отношение на здравето си, откакто се завърна в Белия дом през януари миналата година, особено поради снимки, показващи посинели ръце и подути глезени. И въпреки че официалните лица многократно настояват, че президентът е в отлично здраве, някои медицински специалисти са скептични към официалната позиция, пише Newsweek.

Президентите имат голяма свобода на преценка относно това каква здравна информация да изберат да предоставят на обществеността – и въпреки че подлагаше на съмнение физическата и менталната годност на своя предшественик Джо Байдън, Тръмп отдавна предпочита да държи основни факти за собственото си здраве в тайна.

Въпреки това няма „абсолютно никакви изисквания“ президентите да преминават през годишни медицински прегледи или да споделят резултатите с обществеността, заяви пред Асошиейтед Прес Джейкъб Апел, лекар и професор в болница „Маунт Синай“ в Ню Йорк, който е изследвал медицинската история на американските президенти.

Президентът Ричард Никсън е първият съвременен президент, който огласява годишните си медицински прегледи, казва Апел. Оттогава този процес се е превърнал в традиция за президентите на САЩ.

Прегледът на медицинските доклади на Тръмп от първия и втория му мандат показва как е представяно здравословното му състояние, какви детайли са били предоставяни и какво е било спестявано.

Какво каза Доналд Тръмп за прегледа във вторник

След близо тричасовия си преглед Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social: „Току-що приключих моя 6-месечен преглед във Военномедицинския център „Уолтър Рийд“. Всичко премина ПЕРФЕКТНО. Благодаря на страхотните лекари и персонал! Насочвам се обратно към Белия дом. Президент DJT“.

Януари 2018 г.: Първи преглед от първия мандат

Тръмп премина през първия си медицински преглед като президент в „Уолтър Рийд“ на 12 януари 2018 г., а предоставените резултати бяха едни от най-подробните за двата му мандата. Д-р Рони Джаксън, неговият лекар в Белия дом, заяви след това, че прегледът е минал „изключително добре“ и обяви Тръмп за „в отлично здраве“.

Прегледът продължи няколко часа и измери показатели като кръвно налягане, холестерол, кръвна захар, сърдечен ритъм и тегло. Джаксън съобщи, че президентът тежи 239 паунда (около 108.4 кг). Индексът на телесна маса (ИТМ) на Тръмп от 29.9 го постави в категорията на хората с наднормено тегло за неговия ръст. ИТМ от 30 и нагоре се счита за затлъстяване.

Кръвното му налягане беше 122 на 74, а общият му холестерол беше 223, което е по-високо от препоръчителното и поради което той приемаше ниска доза от статина Крестор (Crestor). Джаксън заяви, че ще увеличи тази доза в опит да свали т.нар. „лош“ холестерол (LDL) на Тръмп от 143 до под 120.

Джаксън също така сподели, че Тръмп е постигнал перфектен резултат на внезапен когнитивен тест, който му е бил направен. Тестът е предназначен да открива ранни признаци на загуба на паметта и други леки когнитивни увреждания.

Февруари 2019 г.: Годишен медицински преглед

Тръмп премина през годишен медицински преглед в „Уолтър Рийд“ на 8 февруари 2019 г. По-късно Белият дом публикува резултатите, разкривайки, че Тръмп е качил достатъчно тегло, за да бъде официално считан за човек със затлъстяване. Според резултатите той е тежал 243 паунда (около 110.2 кг), а индексът му на телесна маса е бил 30.4.

Въпреки това д-р Шон П. Конли, тогавашният лекар на президента, посочи в официална бележка, че Тръмп „като цяло остава в много добро здраве“. Пулсът му в покой беше 70 удара в минута, а кръвното му налягане беше 118 на 80, напълно в границите на нормалното.

Конли заяви, че са направени рутинни лабораторни изследвания и функциите на черния дроб, бъбреците и щитовидната жлеза на Тръмп са били нормални, както и неговите електролити и кръвна картина. Електрокардиограмата (ЕКГ) – изследване, което измерва електрическата активност на сърцето – е останала без промяна спрямо предходната година.

Общият холестерол на Тръмп е спаднал до 196, но неговият LDL или „лош“ холестерол е бил леко повишен на 122. Конли заяви, че планира да увеличи дозата на статина до 40 милиграма на ден, за да намали още повече нивата на холестерола на президента.

Ноември 2019 г.: Медицински изследвания

Тръмп прекара повече от два часа в „Уолтър Рийд“ на 16 ноември 2019 г. за изследвания, които според Белия дом са били част от годишния му преглед. Това посещение беше пропуснато в публичната му програма, което наруши протокола на Белия дом за предварително публично уведомяване.

Тогавашният прессекретар на Белия дом Стефани Гришам заяви, че президентът е искал да се възползва от свободен уикенд, за да започне по-рано части от рутинния си годишен преглед, тъй като е „очаквал много натоварена 2020 г.“. Тя допълни, че Белият дом няма да публикува резултати, докато не приключат всички аспекти на прегледа.

Белият дом разпространи изявление от Конли, в което се казваше, че това е бил „планиран междинен преглед“, който не е бил обявен официално поради несигурност в графика.

Юни 2020 г.: Разкрит е прием на лекарство срещу малария

Резултатите от медицинския преглед, на който Тръмп се подложи през април 2020 г., разкриха, че медицинският екип на Белия дом е следил внимателно президента за евентуални странични ефекти от двуседмичен курс с хидроксихлорохин – лекарство срещу малария, използвано за превенция на COVID-19.

„Президентът завърши курса безопасно и без странични ефекти“, пише Конли в доклада си за прегледа на Тръмп. Здравословното състояние на Тръмп беше оценено на два етапа за този преглед – първо през ноември 2019 г. и след това през април 2020 г.

В доклад от юни 2020 г. Конли пише, че Тръмп показва малка промяна в основните здравни показатели спрямо прегледа си от 2019 г. Според доклада теглото на Тръмп е било 244 паунда (около 110.7 кг), което го вкарва още по-навътре в границите на затлъстяването за възрастни с неговия ръст, с индекс на телесна маса от 30.5.

Пулсът му в покой беше 63 удара в минута, а кръвното му налягане – 121 на 79. Общият му холестерол беше 167, а в доклада се посочваше, че той приема розувастатин (rosuvastatin), за да намали своя LDL и да повиши добрия си холестерол (HDL).

Докладът също така отбелязва, че Тръмп приема аспирин всеки ден, както и финастерид (finasteride) – лекарство за лечение на уголемена простата и мъжки тип оплешивяване.

Октомври 2020 г.: Хоспитализация с COVID

Тръмп беше хоспитализиран с COVID-19 през октомври 2020 г., седмици преди президентските избори. На 2 октомври той написа в Twitter, че той и първата дама са дали положителни проби. По-късно същия ден той постъпи в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“ за наблюдение, като го напусна три дни по-късно, след като премина експериментално лечение.

Белият дом предоставяше редовна информация, но променящите се, а понякога и противоречиви твърдения за състоянието на Тръмп създадоха криза на доверието в ключов момент.

Месеци по-късно „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че боледуването на Тръмп е било по-тежко, отколкото неговата администрация и лекари са разкрили тогава, и че в един момент нивата му на кислород са били толкова ниски, че е имало опасения, че ще се нуждае от респиратор. Бившият началник на кабинета на Тръмп Марк Медоус разкри в книга, че Тръмп е бил много по-болен, отколкото Белият дом е признал в онзи момент.

Април 2025 г.: Първи преглед от втория мандат

Тръмп премина през медицински преглед в „Уолтър Рийд“ малко след завръщането си на поста миналата година. Прегледът, който продължи около пет часа, включваше кръвни изследвания, сърдечни тестове, компютърна томография (скенер) и ехография.

Президентът премина също така през неврологичен и когнитивен скрининг – нещо, за което той многократно е споменавал, че е преминал с отличен резултат. В резюме, публикувано от Белия дом, неговият лекар, капитан от ВМС Шон Барбабела, заяви, че Тръмп „демонстрира отлично когнитивно и физическо здраве и е напълно годен да изпълнява задълженията на главнокомандващ и държавен глава“.

Резултатите показаха, че Тръмп е тежал 224 паунда (около 101.6 кг) по време на прегледа, а неговият ИТМ е спаднал до 28.0, което го сваля в категорията на наднорменото тегло. В доклада се казваше, че ставите и мускулите на Тръмп „имат пълен обем на движение, с нормален кръвоток и без отоци“.

Освен това беше отбелязано, че Тръмп по-рано е претърпял операция на катаракта (перде) и на двете очи, но не бяха предоставени други подробности. Докладът посочва също, че през юли 2024 г. на Тръмп е била извършена колоноскопия, при която е открит доброкачествен полип и състояние, наречено дивертикулоза – често срещано състояние, при което стените на червата отслабват с възрастта.

В резюмето се посочваше, че Тръмп отново е преминал Монреалския когнитивен тест (MoCA). Тестът включва, наред с други въпроси, запомняне на списък от изречени думи и изслушване на списък от произволни числа, които трябва да се повторят в обратен ред.

Юли 2025 г.: Разкрита диагноза

През юли миналата година Белият дом обяви, че Тръмп е преминал медицински преглед, след като е забелязал „лек оток“ в долната част на краката си. Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит заяви, че изследванията на медицинския екип на Белия дом са показали, че Тръмп има хронична венозна недостатъчност – състояние, което възниква, когато малките клапи вътре във вените, които обикновено помагат за придвижването на кръвта срещу гравитацията, постепенно губят способността си да работят правилно.

Огласяването на тази информация беше изненадващо, като се има предвид, че Тръмп пази в тайна основни факти за здравето си. Лийвит обясни, че Белият дом разкрива подробности за прегледа, за да разсее слуховете за здравето на Тръмп след обществените спекулации около видимите отоци по краката на президента и синините по ръцете му. Резултатите от прегледа му през април не включваха констатация за хронична венозна недостатъчност.

Лийвит каза още, че синините по гърба на ръцете на Тръмп са били „в съответствие“ с раздразнение от неговото „често ръкостискане и употребата на аспирин“.

Октомври 2025 г.: Последваща оценка

През октомври Тръмп се завърна в „Уолтър Рийд“ за медицински преглед – ход, който породи въпроси защо се налагат две посещения в рамките на една година.Белият дом публикува резюме от една страница от Барбабела, в което се казваше, че това е „планирана последваща оценка“, която е установила, че президентът е в „изключително здраве“, без обаче да се разкриват много конкретни резултати.

В резюмето се посочваше, че оценката е включвала „модерна образна диагностика, лабораторни изследвания и превантивни здравни оценки, извършени от мултидисциплинарен екип от специалисти“. По време на посещението Тръмп е си е поставил годишната ваксина срещу грип и бустерна доза срещу COVID-19, се казва още в съобщението.

По-късно Тръмп заяви пред „Уолстрийт Джърнъл“, че през октомври е преминал през модерна образна диагностика на сърцето и корема. Той сподели, че съжалява за това, тъй като то е повдигнало въпроси относно здравословното му състояние.

Май 2026 г.: Годишен медицински преглед

Според съобщението на Белия дом от по-рано през май, посещението във вторник е рутинен преглед. „Президентът Доналд Дж. Тръмп ще посети Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“ на 26 май за своите годишни дентални и медицински прегледи, както и за да се срещне с мъжете и жените от армията. Tова ще включва рутинните годишни зъболекарски и медицински прегледи на президента като част от редовната му превантивна здравна грижа се казва в изявлението.