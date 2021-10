В Испания ще плащат на младите да напуснат дома

Н а испанците на възраст 18-35 години трябва да се предложи ежемесечна помощ, която да им помогне да напуснат дома на родителите си и да заживеят под наем, обяви премиерът Педро Санчес, цитиран от Би Би Си.

Помощта в размер на 250 евро ще бъде предоставяна за срок до две години и е част от по-широк жилищен пакет.

С него ще се въведе и таван за отдаване под наем за собствениците на големи жилищни имоти.

Испания е сред държавите с най-високи нива на собствени домове в Европа. Но това също означава, че по-малко от едно на всеки четири жилища се предлага под наем. А в някои области, като големите градове Мадрид и Барселона, наемите се покачиха, докато доходите паднаха с над 7% само за една година заради пандемията COVID-19.

„Жилищата са сериозен проблем в нашата страна”, заяви Санчес.

Според плановете на премиера, младежката помощ ще бъде изплащана от автономните регионални власти на Испания на лица под 35 години, които печелят по-малко от 23 725 евро годишно.

Освен това испанските власти стартират програма за „културен бонус” в размер на 400 евро, които младите хора ще получат при навършване на 17-18 години.

„Тези 400 евро са за закупуване на книги или за всякакъв вид сценична художествена продукция, като театър, кино, танци, музика”, поясни Санчес на срещата на върха между Европейския съюз и балканските страни, която се проведе в сряда в Словения.

Съгласно думите му, по този начин властите искат да подпомогнат „еманципацията на испанската младеж“.

„Искаме да подадем ръка на културната индустрия. Това още повече ще доближи младите хора до културата на страната ни“, отбеляза Санчес.

Според испанския статистически институт през 2020 г. пълнолетие са навършили 470 699 испанци. Така за изплащане на културния бонус ще са необходими около 235 милиона евро годишно. В същото време общите средства за култура и спорт в Испания са 1,148 милиарда евро на година.

Културният бонус, обявен от Санчес, е подобен на плащането от 300 евро за същата цел, което беше въведено във Франция тази пролет.

