В ЕП стартират изслушванията на кандидатите за еврокомисари

В Европейския парламент в Брюксел днес започват изслушванията на кандидатите за еврокомисари. Предвижда се изслушванията да продължат до 12 ноември, а ЕП обяви готовност да гласува новия състав на Европейската комисия в дните след 25 ноември.

Кандидатите вече отговориха на писмени въпроси на евродепутатите от съответните парламентарни комисии и бяха проверени за възможен конфликт на интереси. Изпитите ще продължат по три часа, а след това парламентарните комисии ще изготвят оценки. При липса на необходимата подкрепа, евродепутатите ще дадат възможност на кандидата за отговор на допълнителни писмени въпроси и полагане на втори изпит в продължение на час и половина. Ако и тогава няма нужната подкрепа, ЕП може да предприеме стъпки за излъчване на нов кандидат от съответната държава от ЕС.

After June's European elections, it's time for the EU legislators to assess the candidates for the new European Commission.@EP_President Roberta Metsola talks us through the commissioner hearings, which will take place from 4 to 12 November. pic.twitter.com/ZuXYxTEgtc