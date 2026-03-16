Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село

А рхеолози откриха изгубен средновековен град, сгушен в отдалечена гора, а нови доказателства разкриват как е изглеждал градът преди внезапния му упадък.

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша, пише The New York Post.

Ръководени от исторически източници, изследователите първоначално търсили останките на Столценберг в днешното Славобоже, но не открили никакви признаци, потвърждаващи местоположението на средновековния град. В гората обаче учените открили масивни земни валове и ров с дълбочина около 5,5 метра, съобщи археологът Марчин Кшепковски от фондация Relicta.

Кшепковски каза пред Fox News Digital, че скорошно геофизично изследване е потвърдило мястото на изгубения град, след като изследователите вече били събрали археологически находки и картографски данни. „Резултатите от тези изследвания разсеяха всички останали съмнения“, каза той.

„В централната част на района, заобиколен от рова, бяха разкрити регулярни магнитни аномалии, които показват съществуването на останки от сгради около правоъгълен пазарен площад – централния площад на града. Това разположение е типично за средновековни градове, основани по германско право. Следи от сгради могат да се видят и по улицата, водеща към предполагаемата градска порта“, отбелязват изследователите.

Любители с металотърсачи също открили над 400 артефакта, някои от тях толкова стари, че датират от Бронзовата епоха, а други, включително съдове, пълни с месни продукти и масло, датират чак от времето на Втората световна война. „Най-ценните артефакти за нас бяха средновековните, които потвърждават, че мястото е било използвано по това време. Сред тях имаше сребърни монети, метални елементи от колани и закопчалки за наметала, типични за буржоазното облекло през Средновековието“, каза Кшепковски.

Археолозите също открили инструменти като ножове и железни катинари, но най-значимото откритие, според Кшепковски, били фрагменти от оръдейни гранати и оловни куршуми за пушки. „Свързахме тези артефакти с битка, която се е състояла в този район през 1761 г. между руски и пруски сили по време на Седемгодишната война“, каза той.

„Всички тези артефакти свидетелстват за богатото и сложно минало на това място, което не се ограничава само до късното Средновековие, когато е съществувал градът Столценберг“, добавя археологът.

Експертите не са сигурни защо Столценберг е бил изоставен, а Кшепковски смята, че вероятно има няколко фактора, довели до неговия упадък. „Колкото и странно да звучи, понякога градовете са били премествани на нови, по-удобни места, дори на разстояние от десетина километра. Това може да се дължи например на близост до река и опасност от наводнения или на търсене на място, което позволява по-бързо развитие. … Понякога упадъкът на един град е бил причинен от промяна на търговските маршрути или конкуренция от други близки градове“, отбелязва той.

Кшепковски отбеляза, че фондация Relicta се специализира в изследването на изгубени средновековни градове, а в случая със Столценберг е „трудно да се определи точно времето и причината за неговия упадък“. „Открихме само няколко артефакта, които могат да се датират от XVI или XVII век“, каза Кшепковски. „Това подсказва, че по това време градът вече е бил изчезнал. … Упадъкът вероятно е настъпил през XIV или XV в“.

Той добави: „Темата за изчезналите средновековни градове в Европа е изключително завладяваща, както на етапа на тяхното идентифициране, така и по време на последващите изследвания. Тяхното търсене е особено интересно, защото обикновено са съществували за кратко време и затова е оцеляла много малко историческа информация“.

Интересно е, че археолозите са открили доказателства, че някои градски парцели изглежда никога не са били застроени, което според Кшепковски показва, „че градът е запустял на сравнително ранен етап и цялата планирана територия не е била развита“.

В бъдеще изследователите ще се опитат да потвърдят местоположението на кметството и църквата на Столценберг, както и да научат повече за устройството на града. Фондация Relicta се надява, че биоархеологични анализи дори могат да разкрият здравословното състояние на бившите жители на града и тяхната диета.

Кшепковски каза, че въпреки че изследването продължава от години, неговият екип „все още е в началото на пътя“. „Това място е истинска капсула на времето, която крие много тайни. Разгадаването им ще ни помогне да разберем по-добре процесите на заселване и формиране на градове в тази част на Европа“, каза той.