Любопитно

Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша

16 март 2026, 14:51
Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

А рхеолози откриха изгубен средновековен град, сгушен в отдалечена гора, а нови доказателства разкриват как е изглеждал градът преди внезапния му упадък.

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша, пише The New York Post.

Ръководени от исторически източници, изследователите първоначално търсили останките на Столценберг в днешното Славобоже, но не открили никакви признаци, потвърждаващи местоположението на средновековния град. В гората обаче учените открили масивни земни валове и ров с дълбочина около 5,5 метра, съобщи археологът Марчин Кшепковски от фондация Relicta.

Кшепковски каза пред Fox News Digital, че скорошно геофизично изследване е потвърдило мястото на изгубения град, след като изследователите вече били събрали археологически находки и картографски данни. „Резултатите от тези изследвания разсеяха всички останали съмнения“, каза той.

„В централната част на района, заобиколен от рова, бяха разкрити регулярни магнитни аномалии, които показват съществуването на останки от сгради около правоъгълен пазарен площад – централния площад на града. Това разположение е типично за средновековни градове, основани по германско право. Следи от сгради могат да се видят и по улицата, водеща към предполагаемата градска порта“, отбелязват изследователите.

Любители с металотърсачи също открили над 400 артефакта, някои от тях толкова стари, че датират от Бронзовата епоха, а други, включително съдове, пълни с месни продукти и масло, датират чак от времето на Втората световна война. „Най-ценните артефакти за нас бяха средновековните, които потвърждават, че мястото е било използвано по това време. Сред тях имаше сребърни монети, метални елементи от колани и закопчалки за наметала, типични за буржоазното облекло през Средновековието“, каза Кшепковски.

Археолозите също открили инструменти като ножове и железни катинари, но най-значимото откритие, според Кшепковски, били фрагменти от оръдейни гранати и оловни куршуми за пушки. „Свързахме тези артефакти с битка, която се е състояла в този район през 1761 г. между руски и пруски сили по време на Седемгодишната война“, каза той.

„Всички тези артефакти свидетелстват за богатото и сложно минало на това място, което не се ограничава само до късното Средновековие, когато е съществувал градът Столценберг“, добавя археологът.

Експертите не са сигурни защо Столценберг е бил изоставен, а Кшепковски смята, че вероятно има няколко фактора, довели до неговия упадък. „Колкото и странно да звучи, понякога градовете са били премествани на нови, по-удобни места, дори на разстояние от десетина километра. Това може да се дължи например на близост до река и опасност от наводнения или на търсене на място, което позволява по-бързо развитие. … Понякога упадъкът на един град е бил причинен от промяна на търговските маршрути или конкуренция от други близки градове“, отбелязва той.

Кшепковски отбеляза, че фондация Relicta се специализира в изследването на изгубени средновековни градове, а в случая със Столценберг е „трудно да се определи точно времето и причината за неговия упадък“. „Открихме само няколко артефакта, които могат да се датират от XVI или XVII век“, каза Кшепковски. „Това подсказва, че по това време градът вече е бил изчезнал. … Упадъкът вероятно е настъпил през XIV или XV в“.

Той добави: „Темата за изчезналите средновековни градове в Европа е изключително завладяваща, както на етапа на тяхното идентифициране, така и по време на последващите изследвания. Тяхното търсене е особено интересно, защото обикновено са съществували за кратко време и затова е оцеляла много малко историческа информация“.

Интересно е, че археолозите са открили доказателства, че някои градски парцели изглежда никога не са били застроени, което според Кшепковски показва, „че градът е запустял на сравнително ранен етап и цялата планирана територия не е била развита“.

В бъдеще изследователите ще се опитат да потвърдят местоположението на кметството и църквата на Столценберг, както и да научат повече за устройството на града. Фондация Relicta се надява, че биоархеологични анализи дори могат да разкрият здравословното състояние на бившите жители на града и тяхната диета.

Кшепковски каза, че въпреки че изследването продължава от години, неговият екип „все още е в началото на пътя“. „Това място е истинска капсула на времето, която крие много тайни. Разгадаването им ще ни помогне да разберем по-добре процесите на заселване и формиране на градове в тази част на Европа“, каза той.

изгубен средновековен град Столценберг археологически открития средновековни артефакти упадък на град Полша Фондация Relicta геофизично проучване капсула на времето средновековна Европа
Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Политическият елит срещу „Златния отбор“ на шампионите влизат в битката за парламента

Политическият елит срещу „Златния отбор“ на шампионите влизат в битката за парламента

Заемат ли чужденци работните места у нас

Заемат ли чужденци работните места у нас

pariteni.bg
Как BMW се справя с кризата толкова добре

Как BMW се справя с кризата толкова добре

carmarket.bg
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 19 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 20 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 19 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 17 часа
Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

България Преди 31 минути

Лечева призова исковите молби към Общото събрание да бъдат оттеглени

<p>Хаплива шега по адрес на Мелания Тръмп на &bdquo;Оскарите&ldquo;</p>

Джими Кимъл осмя Мелания Тръмп за документалния ѝ филм по време на „Оскарите“

Свят Преди 34 минути

Водещият на церемонията осмя документалния проект на първата дама като „филм за суетата“ и се подигра на липсата на сериозно съдържание в него

<p>Обявиха кои листи ще води Бойко Борисов</p>

ГЕРБ-СДС обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 1 час

Бойко Борисов традиционно ще води две листи

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Свят Преди 1 час

Властите в Кентърбъри раздават антибиотици по спешност, университетът отмени всички изпити заради опасност от нова вълна

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Свят Преди 1 час

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

България Преди 2 часа

Изпълнителният съвет на „Да, България“ подаде сигнал до МВР, ДАНС и Върховна касационна прокуратура

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

Любопитно Преди 2 часа

Принц Хари и Меган Маркъл остро атакуваха новата книга на Том Бауър „Предателство“, определяйки я като „обсесия“, пълна с безумни конспирации. Скандалните разкрития за брака им и атаките срещу игрите Invictus предизвикаха вълна от негативни реакции

Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

България Преди 2 часа

През втората половина на месеца времето влиза в динамична фаза

Соня Йончева бе гост на наградите „Оскар”

Соня Йончева бе гост на наградите „Оскар”

Любопитно Преди 2 часа

Оперната дива посети бляскавото събитие заедно със съпруга си – световноизвестния диригент Доминго Хиндоян, който пък е новият Музикален директор на Операта в Лос Анджелис

Белград обвини България в амбиции към РСМ, Сърбия се въоръжава "до зъби"

Белград обвини България в амбиции към РСМ, Сърбия се въоръжава "до зъби"

Свят Преди 2 часа

България неколкократно е заявявала, че няма да участва във военни съюзи извън НАТО

Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Грешници“ Джак О'Конъл шокира червения килим на „Оскарите“, появявайки се с окървавени вампирски зъби. Актьорът почете ролята си в хоръра, който води с рекордните 16 номинации, съчетавайки зловещия аксесоар с елегантен бял смокинг

След спечеления "Оскар": Шон Пен е в Киев

След спечеления "Оскар": Шон Пен е в Киев

Свят Преди 2 часа

Пен получи отличието за ролята си във филма „Битка след битка“, но не присъства на церемонията

Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

Любопитно Преди 3 часа

Създателите на KPop Demon Hunters спечелиха две отличия, но феновете са бесни заради грубото прекъсване на речите им от оркестъра и организаторите, което мнозина определиха като липса на уважение към културния феномен

Снимката е илюстративна

Не ги докосвайте: Топ 7 най-мръсни предмета в хотелската стая

Любопитно Преди 3 часа

Хотелите почистват стаите си редовно, но това не означава, че всичко е идеално чисто. Някои предмети се използват от десетки гости и получават по-малко внимание по време на почистването

Защо иранските дронове са толкова трудни за прехващане

Защо иранските дронове са толкова трудни за прехващане

Свят Преди 3 часа

"Точно преди или точно след излитането си дронът включва джипиес приемник, за да установи местоположението си"

Започва раздаването на хранителни продукти за уязвими групи граждани

Започва раздаването на хранителни продукти за уязвими групи граждани

България Преди 3 часа

Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти от първа необходимост

Всичко от днес

От мрежата

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Иво Димчев подслади участниците в „Като две капки вода“ с ягоди

Edna.bg

Над 1000 души от цяла България танцуваха с кауза на Party in Pink™ Zumbathon® 2026

Edna.bg

Анчелоти към Валверде: Жалко, че нямаш бразилски паспорт

Gong.bg

Голямото оръжие на Лудогорец в битката за титлата

Gong.bg

Откриха застрелян мъж в кола в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg

БАБХ откри растеж на бактерии и плесени в училищни сандвичи

Nova.bg