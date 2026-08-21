В багажника заради Тръмп: Абсурдната лоялност на Натали Харп

О тчужденият брат на Натали Харп, преданата помощничка на Доналд Тръмп, трудно сдържаше смеха си, когато му съобщиха за подробностите, до които сестра му е стигнала, за да придружи Тръмп до съдебно изслушване.

Престън Харп първоначално се избухна в смях, когато Ерин Бърнет от CNN поиска реакцията му относно репортажа на медията, че сестра му е скочила в багажника на SUV, когато не е имало място за нея да се вози в кортежа на Тръмп на път за съдебно изслушване в Ню Йорк през октомври 2023 г., пише английското издание The Independent.

Медията съобщава, че в лобито на „Тръмп Тауър“ е избухнал „скандал с крещене“, след като е липсвало място за Натали Харп в кортежа. Помощничката настоявала, че е била помолена лично от Тръмп да присъства на изслушването, но тъй като нямало свободна седалка, тя се качила в багажника на колата, според източници и фотография, видяна от CNN.

„Това е наистина смешно, не знаех за това“, каза Престън Харп пред Ерин Бърнет в предаването OutFront през смях. Бърнет го попита: „Вие се смеете, но мисля, смешно ли е или какво? Вие я познавате, затова...“

„Не, не е, съжалявам, всъщност е тъжно. Това е мания. Това е като нездравословна мания по някого, ако ще скачаш в багажника на колата му“, добави Престън Харп.

Отчужденият брат на Натали Харп, който е критик на Тръмп, разкри и повече подробности за възпитанието със сестра си, като заяви, че майка им е вярвала в американския изключителен характер. „Тръмп е като всичко онова, на което майка ни ни учеше да уважаваме. Мисля, че оттам идва нейното увлечение по Тръмп, честно казано“, каза той.

Съобщеният инцидент с багажника е поредният пример за отдадеността на Натали Харп към президента, която е „обезпокоила“ някои от нейните колеги в Белия дом, според The New York Times.

Тя попадна под светлините на прожекторите тази седмица с множество доклади, описващи как е станала един от най-доверените му поддръжници. Асистентката често се вижда до президента, откакто е изградила близки работни отношения с него от първото си привличане на вниманието на Тръмп през 2019 г.

Тя се присъединява към екипа на Тръмп през 2022 г., след като твърди, че той е „спасил живота ѝ“, след като е била диагностицирана с рак на костите II етап степен. Натали влезе в заглавията по-рано този месец, когато стана ясно, че е била сред малък брой помощници, прехвърлени на военен самолет в Турция, за да избегнат предполагаема заплаха за атентат от страна на Иран.

Един неназован съветник от Белия дом заяви пред CNN, че Тръмп „харесва вниманието и факта, че тя е 100% отдадена и лоялна“. „Тя не се колебае, не задава въпроси“, каза съветникът за Натали Харп, която според съобщенията е спечелила и прякора „човешки принтер“, защото връчва на президента хартиени копия от публикации в социалните мрежи и вестникарски статии.

Сенаторът от Демократическата партия Джон Осъф привлече допълнително внимание към Натали Харп тази седмица, след като заяви на митинг, че Тръмп би предпочел да лети с „Натали на техния очевидно незащитен летящ дворец“, отколкото да върши работата си.

Администрацията на Тръмп я защити яростно, като официалният акаунт Rapid Response 47 в X нападна кореспондент на CNN, който попита президента за помощничката. Тя беше описана като „един от най-лоялните и трудолюбиви помощници в екипа на президент Тръмп“ в изявление на говорителя на Белия дом Дейвис Ингъл тази седмица.

А Осъф, междувременно, беше наречен „радикален, екстремистки демократ“ от директора по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг в отговор в социалните мрежи на неговата реч.