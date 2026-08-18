Защо всички говорят за асистентката на Тръмп Натали? Сътрудничката, наричана „човешкият принтер“, е в центъра на нов скандал

З ащо изведнъж всички говорят за асистентката на президента на САЩ Доналд Тръмп - Натали?

Коя всъщност е Натали Харп? Сътрудничката, получила прякора „човешкият принтер“, отново се превърна във водеща тема за световните медии, докато с пълна сила се разпространяват слухове и спекулации около естеството и дълбочината на нейните отношения с американския президент.

Темата придоби широк отзвук, след като журналистката и кореспондент на New York Times в Белия дом Маги Хабърман я сравни със „залъгалка“ за Доналд Тръмп на фона на засиленото внимание към нейната роля в администрацията.

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Хабърман направи това сравнение по време на гостуването си в предаването MS NOW в неделя, 16 август, припомня People.

Темата бе повдигната, докато Хабърман коментираше помощниците, избрани да придружават президента, когато той тайно е сменил самолетите си на път от Турция през юли. В петък, 14 август, The Independent съобщи, че Харп, заместник-началникът на кабинета в Белия дом Дан Скавино и директорът на операциите в Овалния кабинет Уолт Наута са се присъединили към Тръмп по време на потайния полет от Турция.

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„Мога да предположа защо Натали Харп, Уолт Наута и Дан Скавино бяха с него“, каза 52-годишната Хабърман. „Натали Харп - защото тя е нещо като негова 'залъгалка', ако мога така да се изразя, любимо одеалце за утеха“, допълни Хабърман.

Според Хабърман Наута е изпълнявал подобна функция за Тръмп.

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„Той винаги носи и онова кафяво кожено куфарче, което стана толкова познато през първия му мандат“, продължи Хабърман.

„В него имаше неща като бонбони 'Тик-Так', лак за коса и всякакви други подобни предмети. А Дан Скавино е там, защото е един от най-близките помощници на Тръмп и е с него от близо 30 години - първо като момче за стикове в голф игрището му в Уестчестър, а след това и в Белия дом и в кампанията“, казва Хабърман.

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Хабърман също така загатна, че Скавино и Харп може да са били на борда, тъй като разполагат с известен контрол върху профилите му в социалните мрежи.

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„Маги Хабърман от пропадащия New York Times постоянно говори така, сякаш е психолог на Тръмп, докато в реалност просто има болезнена обсебеност от президента и се държи за него, за да бъде актуална. Жалко е да се гледа вече години наред“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл в отговор на коментарите на Хабърман.

Сенаторът от Джорджия Джон Осов също постави под въпрос отношенията на Тръмп с Харп по време на реч на предизборен митинг.

„Той не иска да си върши работата“, каза Осов и допълни:

„Иска да си строи балната зала и да пътува с Натали с техния очевидно незащитен летящ дворец, подарен от емира на Катар“.

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Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг обиди сенатора в интернет пространството след това, без директно да отговори на съществото на коментарите му.

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„Вместо да очерня трудолюбиви хора, които служат на страната си, Джон трябва да се вгледа дълбоко в душата си и да се запита защо е толкова нещастен човек, който мрази тази страна“, написа Чунг в публикация в X.

В излязлата през юни книга „Смяна на режима: Вътре в имперското президентство на Доналд Тръмп“ (Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump) Хабърман и Джонатан Суан съобщават, че Харп оставя на президента лични бележки в „личното му пространство“.

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Според книгата едно от тези „обожаващи писма“, които Харп е оставяла в личните му пространства, докато Тръмп е бил извън властта, е съдържало изречението: „Ти си единственото нещо, което има значение за мен“.

Още през ноември 2024 г. Хабърман и Суан разкриха, че по време на президентската кампания колегите са наричали Харп „човешки принтер“, тъй като тя постоянно е следвала Тръмп с преносим принтер, за да може във всеки един момент да му предоставя информация и новини на хартиен носител.