Ужасът на пожарите в 2 снимки: Какво сподели Елиф Шафак

П опулярната турска писателка Елиф Шафак сподели две много силни истории и снимки в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

Те показват разрушителния ефект на пожарите, които горят на Балканския полуостров.

Ето какво написа Шафак към публикацията:

"Тези две снимки са запечатани в съзнанието ми. Първата е направена в Гърция. Тя е на 81 години. Заради пожарите е загубила селото, дома и всичките си маслинови дръвчета. Втората снимка е от Турция. Възрастната жена е болна от Алцхаймер и дъщеря ѝ казва, че тя не знае и не разбира, че е загубила всичко.

Two photos imprinted on my mind. The first photo is from Greece. She’s 81 years old, she lost her village, her home, her olive trees. Second photo from Turkey.The elderly woman has Alzheimer’s & her daughter says she doesn’t know she lost everything to wildfires #ClimateEmergency pic.twitter.com/ayTGLZBIf1