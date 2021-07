Турски медии: Горят белите дробове на Турция

Г олеми горски пожари бушуват в осем окръга в Южна Турция, съобщиха турските телевизии ТРТ Хабер и СиЕнЕн-Тюрк.

Огнените стихии изпепеляват огромни площи на 19 места в окръзите Анталия, Адана, Османие, Мерсин, Кайсери, Мугла, Айдън, Кютахия.

Въпреки усилията на огнеборците пожарите засега не са овладени. Пламъците се разпространяват бързо заради силните ветрове, достигащи скорост до 80 км/ч. В усилията по гасенето на пламъците участват огромен брой пожарникари, служители на Горското управление, както и военни и жандармеристи с много пожарни коли, самолети и хеликоптери за гасене на пожари. Съдействие оказват правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) и Червеният полумесец.

Горят белите дробове на Турция, коментират редица медии.

Голям горски пожар се разрази към 13 ч. днес до турския курорт Мармарис (окръг Мугла). Пламъците бързо са обхванали голяма територия и са стигнали близо до хотели и къщи, заради което се евакуират стотици туристи и жители на града.

There is a massive forest fire going on in Manavgat district which is located in Antalya, Turkey. Dozens of animals died and a lot of people were hospitalized due to wildfires and it's growing even more with the wind.



Please rt and help to spread this ‼️#ManavgatYaniyor pic.twitter.com/GKmVldks8N